Wo in der Region jetzt noch Ausgangssperren gelten und wo sie aufgehoben wurden

Nach fast zehn Wochen mit Unterbrechung an Weihnachten und in der vergangenen Woche endet die nächtliche Ausgangssperre für die Bürger im Landkreis Biberach ab Samstag. Die Sieben-Tages-Inzidenz habe an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils unter 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gelegen, wie das Landratsamt Biberach am Freitagnachmittag mitteilte.

