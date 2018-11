Wo der Pinguin tanzt...

ZELL (sz) – Zur 16. Mal lädt die KljB am Samstag, 17. November, zur „Eskimo-Party“ nach Zell ein. DJ IngFloW heizt ab 21 Uhr den Ü 18-Gästen im Schuppen ein.

Was mit der Idee von einigen Mitgliedern der KLjB Zell-Bechingen begann, wurde inzwischen zu einer namhaften Veranstaltung. Innerhalb von vier Wochen wurde damals, im Jahr 2002, das erste Fest auf die Beine gestellt und es erwies sich als ein voller Erfolg. So mussten die Jugendlichen bereits im Folgejahr die Partyfläche auf den gesamten Gemeindeschuppen in Zell erweitern, um der steigenden Besucherzahl gerecht zu werden.

Durch die vielen freiwilligen Helfer, die Bereitstellung des Schuppens durch die Landwirte und das Engagement der Mitglieder ist bis heute eine einzigartige Party entstanden. Ein ganz besonderes Highlight ist und bleibt immer noch der Sternenhimmel und die tanzenden Pinguine während der „Pingi-Time“.