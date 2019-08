Die nächste Ausstellung im Schloss in Untergröningen mit dem Namen „aufgeSCHLOSSen“ beginnt am 27. September. Für Jov T. Keisar, einer der Künstler, jedoch beginnt sie schon am 28. August. Sein Ziel ist, das Schloss Untergröningen ohne Kartenmaterial, Navigationsapps oder sonstige technische Unterstützung allein durch Erfragen des Weges zu Fuß zu erreichen.

Die Konzeptarbeit von Jov T. Keisar zur Ausstellung „aufgeSCHLOSSen“ im Kunstverein KISS im Schloss Untergröningen erfordert zuerst einmal viel Fußarbeit. Außerdem viel Mitarbeit von jenen, die ihm begegnen. Und es ist ein Experiment mit der Hoffnung auf Ankunft.

Was haben Baden-Baden, Baiersbronn und Moorenweis gemeinsam? Sie liegen alle 121 Kilometer vom Schloss Untergröningen entfernt. Im Regelfall überflüssiges Wissen, für Jov T. Keisars Arbeit „Wo bitte geht’s nach Untergröningen“ jedoch von größter Relevanz.

Im Rahmen der Reihe „aufgeSCHLOSSen“ stellen 17 junge baden-württembergische Künstlerinnen und Künstler ab dem 28. September in den Räumen des Schlosses Untergröningen aus, so auch Jov T. Keisar. Eigens für diesen Anlass entwickelte Keisar eine Konzeptarbeit. Das Ziel: Das Schloss Untergröningen ohne Kartenmaterial, Navigationsapps oder sonstige technische Unterstützung allein durch Erfragen des Weges zu Fuß zu erreichen.

Start ist im oberbayerischen Moorenweis

Zu diesem Zwecke wurde aus 147 Ortschaften, die allesamt 121 Kilometer von Untergröningen entfernt liegen, von der Kuratorin der Ausstellung, Heidi Hahn, ein Startort für dieses Unterfangen ausgelost. Warum ein 121-Kilometer-Radius?: 121,7 Kilometer beträgt die Entfernung von Untergröningen bis zur französischen Grenze. Da das Konzept auf Sprache basiert und Keisar kein Französisch kann, erfolgte die Beschränkung auf 121 Kilometer

Gezogen wurde Moorenweis, eine Gemeinde im Oberbayrischen. Von dort aus fragt sich Jov T. Keisar ab dem 28. August nach Untergröningen durch. Ausgestattet mit einem Zeichenblock, auf dem die Passanten ihm den Weg zum nächsten Ort in Richtung Untergröningen skizzieren können. Ist ein Ort von den Passanten bezeichnet und der Weg beschrieben, muss Keisar diesen Anweisungen folgen. Damit seine Chancen, das Schloss bis zur Ausstellungeröffnung tatsächlich zu erreichen, gewahrt bleiben, gibt es ein Regelwerk, das ihm erlaubt, die Lage von Untergröningen je nach Entfernung detaillierter zu beschreiben. So kann der Künstler bis zu einer Entfernung von 75 Kilometern noch die Himmelsrichtung und die Lage zwischen Aalen und Schwäbisch Hall als Zusatzinformation nennen. Ab einer Entfernung unter 25 Kilometern bleibt nur noch die Frage: „Wo bitte geht’s nach Untergröningen?“

Die spannende Frage: Kommt er pünktlich an?

Jov T. Keisar, geboren 1982 in Schwäbisch Gmünd, studierte zwischen 2011 und 2017 an der Hochschule für Bildendende Künste in Braunschweig bei Thomas Rentmeister und Ina Weber. Er lebt und arbeitet in Ehningen bei Böblingen und Stuttgart. Auf seinem Instagram-Account jov_t.keisar wird er die nächste Woche täglich Neuigkeiten zum laufenden Projekt posten. Unter anderem das Regelwerk und Informationen über den Fortschritt der Reise.

Zur Eröffnung der Ausstellung am 27. September um 19 Uhr wird Keisar dann in einer Performance unter dem Titel „...und dann geht’s...“ ein Best Of der Wegbeschreibungen rezitieren. Immer gesetzt den Fall, er kommt auch tatsächlich an, im Schloss Untergröningen.