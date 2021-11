WM-Trainingslager in Ochsenhausen

In Ochsenhausen ist tischtennismäßig immer viel los, auch wenn einmal eine ganze Weile keine Bundesligaspiele anstehen – die TTF sind erst wieder am 12. Dezember im Oberhaus an der Reihe, wenn in heimischer Halle das Topspiel gegen Düsseldorf ansteht.

Zwei Weltmeisterschaften stehen vor der Tür. Vom 23. bis 29. November steigt die „große“ WM in Houston (USA) mit dem absoluten Zugpferd Kanak Jha, der bisher eine tolle Saison im TTF-Dress spielt (Bilanz: 10:2). Vom 2. bis 8. Dezember folgt die Jugend-WM im portugiesischen Villa Nova de Gaia – beide Topturniere mit reger Ochsenhauser Beteiligung.

Im Vorfeld der beiden Weltmeisterschaften fand diese Woche ein intensives Trainingslager statt. Die jüngeren Spieler, die ihrem großen Einsatz in Portugal entgegenfiebern, sind auch kommende Woche noch im Einsatz. Interessante Spieler sind extra angereist, weil Ochsenhausen international einen besonderen Ruf als idealer Vorbereitungsort auf bedeutende Turniere genießt.

In der Gruppe trainieren im Sparkassen-TT-Leistungszentrum neben den TTF-Spielern Simon Gauzy, Samuel Kulczycki, Can Akkuzu, Maciej Kubik und Kanak Jha auch der Franzose Alexandre Cassin vom Bundesligarivalen Fulda-Maberzell sowie die Zweitligaprofis Jonny Oyebode und Carlo Rossi (beide Italien) und Tom Jarvis (England).

Ebenso Teil der Trainingsgruppe ist die Jugendnationalmannschaft Japans, schon fast traditionell auf sehr hohem Niveau spielend, die sich zusammen mit den beiden TTF-Polen Kulczycki und Kubik auf die Jugend-WM vorbereitet.

Die Brasilianer um Hugo Calderano und Vitor Ishiy sind durch die Teilnahme an den Panamerican Championships (13. bis 19. November in Lima/Peru) bereits auf dem Weg nach Houston und bereiten sich mit ihrer Nationalmannschaft separat vor.

Die Teilnehmer der WM-Trainingsgruppe, die beim Weltturnier in Houston aufschlagen, werden am Samstag von Ochsenhausen in das große Tischtennis-Abenteuer aufbrechen.