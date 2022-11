WM-Kolumne: Erst in Istanbul kommt Vorfreude auf

Ende Juli ist Christian Metz mit dem Fahrrad aufgebrochen, um von Ravensburg nach Katar zur Fußball-Weltmeisterschaft zu fahren. In drei Monaten ist er bis Armenien gekommen, dort war aufgrund der Unruhen im Iran allerdings Endstation. „Schade, Iran stand auf meiner Liste ganz oben. Nicht nur wegen seiner jahrtausendealten persischen Kultur, sondern vor allem, weil die Iraner im Ruf stehen, eines der gastfreundlichsten Völker der Welt zu sein“, sagt Metz. Der Ravensburger ist jetzt dennoch in Katar – nur eben hingeflogen und nicht geradelt. Von seinen Erlebnissen vor Ort berichtet er in einer WM-Kolumne.

Ich fliege zur WM – in ein Land, das bei uns massiv in der Kritik steht. Kritik ist sicher berechtigt: Missachtung der Rechte von Homosexuellen, Ausbeutung von Arbeitern, Korruption, Greenwashing – das sind nur einige der Themen, die seit Wochen und Monaten bei uns die Berichterstattung über die kommende Weltmeisterschaft dominieren. Vielen Menschen hat das die Freude an der WM genommen. Ich kann das durchaus verstehen. Bei mir sind der Glaube an die Kraft des Fußballs und die Freude an den Spielen aber einfach zu groß – und meine Neugier. Ich war zuletzt bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich und bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Beide Male habe ich erlebt, was Fußball kann: Menschen aus der ganzen Welt zum Feiern zusammenbringen und das Gastland im positiven Sinne in einen Ausnahmezustand versetzen.

Solche Erlebnisse kann mir auch keiner nehmen – nicht mal die Fifa mit ihren Entscheidungen. Ich habe das Glück, dass meine Frau eine Freundin in Katar hat. Sie hat uns eingeladen, während der WM bei ihr zu wohnen. Ich bin gespannt auf Katar: auf die Menschen, die ich dort treffen werde, auf das Land selbst – und auf den Fußball.

Meine WM hat quasi in Istanbul begonnen. An einem grauen Novembertag bin ich in Stuttgart ins Flugzeug gestiegen. In Deutschland war nichts davon zu spüren, dass das größte Sportereignis der Welt beginnt. In den Auslagen der Geschäfte gibt es keine Trikots und Fanartikel, viele Menschen sagen, dass sie sich kein einziges Spiel anschauen wollen. Ich für mich habe entschieden, dass ich das sehr wohl kann – sogar im Stadion. Ich habe Tickets für die beiden Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft gegen Japan und Costa Rica sowie für zwei weitere Vorrundenpartien.

Trotzdem sitze ich mit gemischten Gefühlen im Flieger Richtung Zwischenstopp Istanbul. Erst am Gate zum Weiterflug nach Doha bin ich zum ersten Mal wirklich sicher, dass meine Entscheidung die richtige ist. Der Grund ist Rodrigo, ganz in Grün gewandet unschwer als Mexikaner zu erkennen. Rodrigo stülpt mir einen Sombrero über und nimmt mich in die Arme. Mein Spanisch ist im Laufe der letzten Jahre ziemlich verschütt gegangen – aber so viel verstehe ich doch: „Armer Deutscher, wo sind deine Emotionen? Es ist Fußball.“

Und als sein Kumpel die mexikanische Fanversion des Hits „No se va“ anstimmt und die ganze Gruppe mitgrölt, checke ich innerlich ein. Das Lied handelt davon, dass sie momentan keine großen Stars wie andere Teams haben, ihre großen Namen wie Carlos Vela oder Chicharito fehlen. Aber dass sie trotzdem an den Titel glauben und dass die Hoffnung „no se va“ – niemals vergeht. Ein paar Kraftausdrücke und Provokationen gegenüber Vorrundengegner Argentinien dürfen auch nicht fehlen. Natürlich fühlen sich die Gauchos nebendran sofort genötigt, ihre eigenen Songs anzustimmen und ihr Loblied auf Messi zum Besten zu geben. Wenig später folgt die lautstarke Fußball-Verbrüderung: „America Latina, America Latina“ gegen den Rest der Welt. Und ich weiß: Hier bin ich richtig.