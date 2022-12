WM-Kolumne: Alles verrückt!

Ende Juli ist Christian Metz mit dem Fahrrad aufgebrochen, um von Ravensburg nach Katar zur Fußball-WM zu fahren. Im Iran war allerdings aufgrund der Unruhen Endstation. Der Ravensburger ist jetzt dennoch in Katar – nur eben hingeflogen und nicht geradelt. Von seinen Erlebnissen vor Ort berichtet er in einer WM-Kolumne.

Von unserem Appartement blicken wir über einen Highway hinweg direkt auf die Poolanlage eines der Hilton-Hotels von Doha. Hier ist ein Riesen-Bildschirm aufgebaut, auf dem alle Spiele gezeigt werden – und zwei- bis dreimal pro Woche wummern bis tief in die Nacht hinein die Bässe bei Pool-Parties.

Es ist die Nacht vor dem Viertelfinale der Argentinier gegen die Niederlande. Das Management des Hotels ist nicht auf den Kopf gefallen: natürlich ist Latino-Party. Bei den Alkohol-Regeln blicke ich noch nicht ganz durch, vor der WM durften die großen Hotels jedenfalls Bier und Co. an internationale Gäste ausschenken. Ob das im Hilton jetzt immer noch so ist, kann ich aus der Ferne nicht erkennen. Was ich aber sehen (und hören!) kann: Die Stimmung ist ausgelassen. Als der DJ gegen 2.30 Uhr endlich den Stecker zieht, hoffe ich auf eine Mütze Schlaf. Pech gehabt: Die Argentinier singen einfach weiter! Fast eine Stunde geht das noch so. Es sind ihre WM-Songs – in Dauerschleife.

Was auffällt: Die Argentinier haben eine riesige Fangemeinde weit über die Grenzen ihres Landes hinaus. Ihr Superstar Lionel Messi ist ein Grund dafür. Aber nicht nur. Ich habe hier Dr. Shiban Khan kennengelernt, sie ist eine Freundin unserer Gastgeberin. Dr. Khan hat in St. Gallen Wirtschaft studiert und ist zurzeit Assistent Professor an der University of Doha for Science & Technology. Geboren ist sie in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Und sie konnte mir erklären, warum in ihrem Heimatland zurzeit viele blau-weiße Fahnen wehen. „Die erste Fußball-Weltmeisterschaft, die in Bangladesch im Massenfernsehen zu sehen war, war die in Mexiko 1986“, berichtet sie. Fußballfans kennen die Geschichte vom Spiel der Argentinier gegen England: Diego Maradona traf zuerst mit der „Hand Gottes“ und später mit dem Tor des Jahrhunderts nach seinem unvergleichlichen Solo. Und die Menschen in Bangladesch waren Maradonas Magie und seinem Team verfallen.

Aber auch in Doha sind alle ein wenig verrückt. Nicht nur die argentinischen Fans, sondern auch andere Dinge, die mal mehr, mal weniger mit Fußball zu tun haben. Hier heißt es: Klotzen statt Kleckern! Der zentrale der fünf Bildschirme auf dem Fanfestival hat gigantische Ausmaße. Mit ihm die Subwoofer: Wenn mal eben Calvin Harris zwischen zwei Viertelfinals gratis auftritt, bringen die Bässe Fish & Chips im Magen kräftig in Unordnung. Dazu stehen an vielen Orten riesige Screens für Public Viewing.

Ein Feuerwerk gibt es nicht bei Eröffnung und Abschluss, sondern einfach jeden Tag – inklusive einer Show mit Hunderten Licht-Drohnen, die wahlweise einen Fußballer oder „Welcome to Qatar“ an den Himmel zaubern.

Bescheidenheit ist nicht die Sache der Herrscher über diesen Wüstenstaat, der quasi über Nacht zu unermesslichem Reichtum gekommen ist. Ganz Doha kommt mir bisweilen vor wie ein Disneyland, bei dessen Bau der Chef dem Controlling freigegeben hat. Ich brauche nur nachts aus dem Fenster zu schauen: Daheim versuchen wir Energie zu sparen – im Land des Überflusses hat jedes Hochhaus-Stockwerk sein Neon-Lichterband.

In Laufentfernung liegt das italienische Viertel – inklusive florentinischer Porto-Vecchio-Kopie. Jeden Abend gibt es hier eine venezianische Bootsparade zu Verdi und Techno. Für mich gruseliger Kitsch, aber die Leute lieben es. Für unsereins nur noch skurril: Die Ausgeh-Meile Lusail Boulevard ist klimatisiert. Aus den schwarzen Schächten strömt einem beim Vorbeiflanieren eiskalte Luft entgegen. Aber bei Sommertemperaturen von bis zu 50 Grad und gleichzeitig Energie im Überfluss. Ich könnte jetzt noch eine Weile weitermachen mit Luxus und Verschwendung. Also belasse ich es dabei.

Herausgekommen bei all dem Gigantismus ist ja zum Teil auch wirklich spannende Architektur, wie zum Beispiel der Bau des Nationalmuseums, das Architekt Jean Nouvel einer Sandrose – eine Sandkristallformation, die auch in Katar vorkommt – nachempfunden hat.

Ob die argentinischen Fans das auch so sehen, weiß keiner. Verrückt sind aber nicht nur die, die in Doha sind, sondern auch die, die zuhause blieben. Nach dem Sieg der Albiceleste gegen Oranje poppt in unserer privaten Argentinien-Whatsapp-Gruppe eine Nachricht von Vicky auf. Sie war kurz vor Corona zwei Monate lang als Austauschschülerin bei uns zu Gast und lebt aktuell in Buenos Aires. Mit der schnöden Nachricht „Mein Viertel“ und einem Ach-Du-Lieber-Gott-Smilie schickt sie ein Video von einer Hundertschaft Halbnackter, die vor ihrem Haus durch die Straßen springen – und natürlich singen. Kurz darauf blinkt es wieder auf meinem Bildschirm. „Sie sind verrückt“, schreibt Vicky. „Und es war erst das Viertelfinale.“