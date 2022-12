Darüber diskutiert Deutschland nach dem Aus in der Gruppenphase: Aus oder nicht Aus?

Deutschland ist trotz eines 4:2 Sieges gegen Costa Rica aus dem WM-Turnier ausgeschieden. Die Schuld trägt die Mannschaft dafür ganz alleine. Denn sich auf Schützenhilfe zu verlassen, war im Fußball und vor allem bei einem Turnier wie der WM noch nie eine gute Idee.

Der Mannschaft fehlte es bereits im ersten Spiel an vielen Dingen. Unsicherheiten, Einzelaktionen und fehlende Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor tun ihr Übriges zu der logischen Konsequenz, dass Deutschland nicht im Achtelfinale steht und stattdessen nur das Flughafenpersonal zu Gesicht bekommt.

Doch wie immer diskutieren nun etliche "Bundestrainer" über eine Szene aus dem Parallelspiel, in dem Japan die Spanier mit 2:1 besiegte und sich damit den Gruppensieg sicherte.

Japan gegen Spanien - War der Ball im Aus? Was meinen Sie?

Es läuft die 51. Minute im Khalifa International Stadium in Katar. Japan ist am Drücker, drei Minuten zuvor gelang den Blue Samurais der Ausgleich, bis dahin dominant auftretende Spanier, welche den deutschen Gruppengegner Costa Rica am ersten Spieltag mit 7:0 abfertigten.

Der Japaner Mitoma zieht den Ball von links nach innen, in der Mitte steht Tanaka und trifft aus kurzer Distanz zum entscheidenden 2:1. Aber vor der Flanke war der Ball wohl mit vollem Umfang im Toraus. So die erste Vermutung. Klar, dass der Treffer - wie jeder andere auch bei dieser WM - vom Videoschiedsrichterassistenten (VAR) überprüft wird.

Japans Kaoru Mitoma passt den Ball an der Torauslinie in die Mitte bevor er zum 2-1-Siegtreffer ins Tor geschossen wird. (Foto: Petr David Josek)

Das Ergebnis: Der Ball war laut Fifa nicht im Aus, der Treffer zählte. Dabei reichte es, dass der Ball nur theoretisch die Linie berührte. Festgelegt ist das in Regel 9 der Fifa:

Der Ball ist aus dem Spiel, wenn er auf dem Boden oder in der Luft eine der Tor- oder Seitenlinien vollständig überschreitet.

Die Schiedsrichter kamen zu der Ansicht, dass diese Voraussetzung beim Zuspiel von Mitoma nicht erfüllt war und gaben deshalb den Treffer.







Wie hätten Sie entschieden: War der Ball im Aus oder nicht? Sagen Sie es uns in den Kommentaren.