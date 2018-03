Witzany ist Ehrenbürger Westhausens

Westhausen - „Einmal Bürgermeister, immer Bürgermeister.“ So hat Landrat Klaus Pavel den langjährigen Bürgermeister von Westhausen, Herbert Witzany, in den Ruhestand verabschiedet. 32 Jahre lang hat Witzany die Geschicke der Gemeinde Westhausen geleitet.

Lange spielte das Gemeindeoberhaupt mit dem Gedanken, noch eine fünfte Amtsperiode dranzuhängen. Und dann doch die Entscheidung, die Verantwortung für die Gemeinde in jüngere Hände zu legen. „Sicherlich hätte ich sagen können, ich möchte die eine oder andere Aufgabe noch zu Ende bringen. Doch wann ist die Arbeit tatsächlich beendet“, fragte sich Herbert Witzany.

Als seine neue Aufgabe sieht er nun, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, vor allem mit seiner Frau Ulrike, die ihm über die vielen Jahre hinweg den Rücken freigehalten hat. „Und manchmal meine Launen ertragen hat, wenn es mal in der Arbeit nicht so gelaufen ist“, sagte Witzany.

Ganz verabschiedet er sich aus der Kommunalpolitik noch nicht: Als gewählter Kreisrat wird er noch einige kreispolitische Entscheidungen mittragen. In seinem Schlusswort sagte Witzany; „Es hat mich sehr berührt, wie die Menschen mich und meine Arbeit hier gesehen haben. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass über eine ganz andere Person gesprochen wird.“ Minutenlang applaudierten die zahlreichen Gäste in der Wöllersteinhalle dem Alt-Bürgermeister stehend.

Die vielen Grußredner lobten Witzany für seine vorbildliche Einstellung zu seinem Amt in den vergangenen drei Jahrzehnten. „Herbert Witzany zeichnen seine starke Überzeugungskraft, seine große Kompromissbereitschaft und sein Fleiß aus“, sagte Landrat Pavel in seiner Laudatio. „Ich habe eines an Ihnen immer sehr hoch geschätzt, und das war ihre enorme Kollegialität“, so Pavel weiter.

Nachfolger Knoblauch sieht Witzany als Vorbild

Sein Nachfolger im Amt, Markus Knoblauch, konnte seinen Dank für Witzanys große Leistungen für die Gemeinde kaum in Worte fassen. „Für mich warst du, lieber Herbert, immer ein großes Vorbild“, sagte Knoblauch. Wie beliebt der ehemalige Rathauschef bei seinen Mitarbeitern, aber auch bei den vielen Menschen, die mit ihm zu tun hatten und ihn kannten, war, zeigte sich nicht nur an der großen Gästezahl.

Mitarbeiter schenken ein Rentner-Bänkle

Mit einem Gemeinderats- und einem Lehrerchor, die in persönlichen Liedzeilen sein Wirken in der Gemeinde beschrieben, einem Rentner-Bänkle, welches ihm seine Mitarbeiter als Geschenk überreichten, wurde Wertschätzung ausgedrückt.

Unter den Gästen war auch der ehemalige Bürgermeister von Rainau und heutige Bürgermeister von Langenargen am Bodensee, Achim Krafft. Oberbürgermeister Raphael Kürzinger von der Partnerstadt Reichenbach im Vogtland hielt eine Laudatio auf seinen Amtskollegen. Genauso wie Rainaus Bürgermeister Christoph Konle, der im Namen der Kreisabteilung des Gemeindetags Baden-Württemberg und den Bürgermeisterkollegen die Grüße überbrachte. Weitere Grußredner waren der Landtagsabgeordnete Winfried Mack, die Vertreter der Kirchengemeinden, Pfarrer Matthias Reiner und Pfarrer Jan Langfeldt, der Rektor der Propsteischule Westhausen, Günter Vogt, und Gerhard Oppold als Sprecher für alle Vereine Westhausens. Alle Grußredner bescheinigten Witzany ein offenes Ohr für ihre Belange.

Mit der Ernennung zum Ehrenbürger von Westhausen überraschte der stellvertretende Bürgermeister Benno Müller den Alt-Bürgermeister. „Das ist für mich eine ungemein hohe Anerkennung, mit der ich nicht gerechnet habe“, sagte Witzany bei der Übergabe der Ehrenbürgerurkunde.

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, Witzany diesen Ehrentitel zu verleihen. Im Anschluss an die Verabschiedungsfeier lud die Gemeinde ihre Gäste zu einem gemeinsamen Stehempfang ein. Die musikalische Umrahmung hat an diesem Abend der Musikverein Westhausen übernommen.