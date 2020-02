Witz vom Olli geht „voll auf die 12“

Schwäbisch Gmünd (ij)- Oliver “Olli” Gimber gastiert am Freitag, 20. März, um 20 Uhr mit seinem neuen Programm „Voll auf die 12“ im Prediger in Schwäbisch Gmünd. Der witzigste Malermeister Deutschlands bringt als „Witz vom Olli“ Millionen Comedyfans in ganz Deutschland zum Lachen. Bekannt durch Youtube und Facebook, ist er quasi über Nacht zu einem heimlichen Star der deutschen Comedyszene geworden. Planlos und auf der Suche nach dem berühmten roten Faden, nimmt er sein Livepublikum mit auf eine Reise voller Witz, Komik und verrückten Geschichten aus seinem Leben als Chef, Unternehmer und Malermeister. Wenn der 55-jährige Pforzheimer mit seinem neuen Programm „Voll auf die 12!” Gas gibt, bleibt kein Auge trocken!