Wirtshausschlägerei endet mit Verletzten

Noch weitgehend ungeklärt ist die Entstehung einer größeren Schlägerei in einer Gaststätte am Eselberg am frühen Sonntagmorgen. Mehrere Gäste waren aneinander geraten und hatten auf einander eingeschlagen. Daraufhin wurden mehrere Beteiligte vom Sicherheitsdienst aus der Gaststätte verwiesen. Diese allerdings versuchten, gewaltsam wieder hinein zu gelangen. Dabei kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den verwiesenen Gästen und den Angestellten der Gaststätte. Erst durch ein größeres Polizeiaufgebot konnte die Situation bereinigt werden. Die eingeleiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung werden die Wangener Polizei noch eine ganze Zeit lang beschäftigen.