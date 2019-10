Die Konjunktur in der Region kühlt sich merklich ab, das geht aus Konjunkturbericht zur regionalen Wirtschaft der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) hervor. Erneut hätten weniger Betriebe ihre Geschäftslage als gut beurteilt, es würden aber immer noch die positiven Stimmen überwiegen. Bei den in die Zukunft gerichteten Erwartungen herrsche dagegen zunehmend Pessimismus.

„Diese Abkühlung kommt nicht überraschend“, so Martin Buck, Präsident der IHK Bodensee-Oberschwaben, zu den Ergebnissen der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage im September. Schon bei der Frühjahrsumfrage hätten sich Bremsspuren abgezeichnet. Zu lange mussten die Unternehmen mit zu vielen Unsicherheiten kämpfen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China spitze sich weiter zu. Die Hängepartie um den Brexit steigere sich ins Unerträgliche und der anstehende Technologiewandel in der Automobilindustrie lasse Kunden mit Neuanschaffungen abwarten und schicke in der Folge auch den deutschen Maschinenbau auf eine Talfahrt.

Lage ist noch recht ordentlich

Dies in Summe bringt laut Mitteilung den Welthandel ins Stottern und trifft insbesondere Deutschland mit seinem hohen Exportanteil in diesen beiden Branchen. Dennoch habe insgesamt noch annähernd jeder zweite Betrieb in der Region seine Geschäftslage als gut beurteilt, 45 Prozent als befriedigend und acht als schlecht. „Damit erreichen wir längst nicht mehr die guten Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr, aber die aktuelle Lage ist noch recht ordentlich und zeigt, dass die Wirtschaft robust aufgestellt ist und ihre Hausaufgaben im internationalen Wettbewerb gemacht hat“, fügt Buck hinzu. Die Frage sei, wie es weiter geht und ob dieser Abkühlung ein anhaltender Abschwung folgt.

Laut IHK-Umfrage erwarten die Unternehmen keine schnelle Besserung der politischen Rahmenbedingungen, und auch der Auftragseingang schwächele auf breiter Front. Deshalb rechne nur noch jeder sechste Betrieb mit einer Verbesserung seiner Geschäfte, fast jeder vierte sei mittlerweile pessimistisch und rechne mit einer schlechteren Geschäftsentwicklung. Allerdings würden noch 61 Prozent meinen, dass die Geschäfte gleich bleiben würden und sich damit zumindest nicht weiter verschlechtern.

Bürokratieabbau wird gefordert

IHK-Präsident Buck mahnt: „Probleme von außen sind das eine, politische Maßnahmen im Inland und Reaktionsmöglichkeiten der Unternehmen das andere. Die deutsche Wirtschaftspolitik muss jetzt liefern und Rahmenbedingungen setzen, mit denen sich die Unternehmen auf den verschärften internationalen Märkten behaupten können. Dazu gehören weniger Bürokratie, weniger Steuern, mehr Digitalisierung sowie mehr Verlässlichkeit in der Wirtschaftspolitik.“ Sechs von zehn Unternehmen sehen laut IHK im Bürokratieabbau die höchste Priorität.

Die aktuelle Schwächephase und die ungünstigen Aussichten machen sich laut Mitteilung nun deutlich bei den Investitions- und Personalplanungen der Unternehmen bemerkbar. Die Investitionen würden merklich zurückgefahren, insbesondere Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung stünden bei den Investitionsmotiven aktuell hinten an. Ebenso fallen die Beschäftigungspläne sehr viel zurückhaltender aus: Noch 14 Prozent der regionalen Unternehmen suchen weiteres Personal, 20 Prozent rechnen mit einer fallenden Beschäftigtenzahl. Stabile 66 Prozent wollen ihren Personalbestand beibehalten.