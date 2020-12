Wirtschaftliche Lage in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg weiter fragil

Gekürzte Investitionsbudgets drücken in vielen Regionen die Nachfrage nach deutschen Produkten. Im Inland kommt es infolge des derzeitigen Lockdowns in etlichen Branchen zu weiteren Nachfrageausfällen. Laut einer aktuellen Corona-Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg löst die Pandemie bei 84 Prozent der befragten Betriebe aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg einen Nachfrageeinbruch aus.

„Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie belasten zunehmend die Bilanzen der Betriebe“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez in einer Pressemitteilung. „Unsere Betriebe brauchen jetzt schnelle und unbürokratische Hilfen. Die Sofortprogramme sind zwar zügig beschlossen worden. Jetzt muss aber rasch Geld fließen. Die Unternehmen brauchen für die Zukunft Planungssicherheit und Perspektiven.“

Von den deutschlandweit 13.000 Teilnehmern der Blitzumfrage rechnen mehr als zwei Drittel der Unternehmen für das gesamte Jahr 2020 mit einem Umsatzrückgang. In der industriell geprägten Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sind es sogar vier von fünf Unternehmen. „Nach dem starken wirtschaftlichen Einbruch im Frühjahr setzte eine kräftige Erholung der Weltwirtschaft ein. Es ist deshalb nicht überraschend, dass sich die Stimmung mit der zweiten Welle wieder eingetrübt hat“, so Thomas Albiez. Nach der IHK-Analyse ist der Anteil der Betriebe, die Umsatzrückgänge verzeichnen, im Gastgewerbe sowie in der Kultur- und Kreativwirtschaft sehr hoch. Insbesondere in diesen Branchen stehen die Geschäfte derzeit komplett oder zumindest in großen Teilen still. „Die Gründe für die Umsatzrückgänge sind vielfältig. Über alle Branchen hinweg liegt das vor allem an einer geringeren Nachfrage (61 Prozent), an stornierten Aufträgen, an unterbrochenen Absatzwegen und an logistischen Engpässen bei Zulieferprodukten“, so Albiez. Als Reaktion auf die Krise müssen aktuell 55 Prozent der befragten Unternehmen Investitionen streichen oder verschieben. 49 Prozent sparen Kosten ein, 28 Prozent bauen Personal ab. Viele Betriebe entwickeln in der Krise aber auch neue, kreative Lösungen, indem sie zum Beispiel ihre Online-Präsenz ausbauen (32 Prozent) und die Digitalisierung vorantreiben (22 Prozent). Kleinere Unternehmen tendieren vielfach sogar dazu, ganze Geschäftsmodelle umzustellen. Deutschlandweit beklagen rund 40 Prozent der Betriebe einen Rückgang ihres Eigenkapitals. In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sind dies laut Corona-Blitzumfrage sogar 55 Prozent der Unternehmer.

Rund 28 Prozent der Unternehmen kämpfen trotz staatlicher Hilfen mit Liquiditätsproblemen. 19 Prozent verzeichnen zunehmende Forderungsausfälle. Aus Sicht der Befragten (65 Prozent) sind nun ebenso Bürokratieentlastungen seitens der Politik notwendig, um die Wirtschaft zu stützen. Mit knapp 30 Prozent plädieren die Unternehmer auch für die Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrages und die Nachjustierung bei den Hilfsmaßnahmen.