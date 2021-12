Wirte spenden auch in diesem besonderen Jahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gemeinschaft der Wirte aus dem Landkreis Tuttlingen haben trotz der schwierigen Situation wieder gespendet. Traditionell geht die Zuwendung zugunsten der Lebenshilfe Tuttlingen. Den Scheck entgegengenommen, hat der Leiter der Honbergwerkstatt für Menschen mit Behinderungen Ronald Faude am Lebenshilfe Standort TuWerk im Ludwigstal. Insgesamt kamen bei der diesjährigen Spendenaktion 2000 Euro zusammen. Die Lebenshilfe bedankt sich bei (im Bild von links) Dieter Marquardt vom Gasthaus „Rose“ auf dem Rußberg, Rolf Wiehl vom Gasthaus „Adler“ in Aulfingen, Waltraud Faulhaber vom Gasthaus „Felsen“ in Frittlingen, Petra Schorpp vom Gasthaus „Adler“ in Seitingen-Oberflacht, Thomas Gruhler vom „Krokodil“ in Trossingen, Stefanie Stehle vom Gasthaus „Zum freien Stein“ in Buchheim, Martine Stehle vom „Jägerhaus“ in Fridingen und Regina Hermann vom Gasthaus „Waldeck“ auf dem Risiberg. (rechts im Bild Ronald Faude)