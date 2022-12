Wirt mit Leib und Seele: Ludwig Geßler vom „Löwen“ feiert 80. Geburtstag

Normalerweise finden im „Löwen“ in Prestenberg Feiern von Gästen statt – doch kurz vor Weihnachten hat der Gastgeber Ludwig Geßer ausnahmsweise einmal selbst gefeiert. Dazu gab es allen Grund, denn der Wirt wurde 80 Jahre alt. Seine Frau Rita hat natürlich alle Torten selbst gebacken und im „Löwen“ rund um den Kachelofen wurde gemütlich mit der Familie und Stammtischfreunden gefeiert.

Musikkapelle spielt Überraschungs-Ständle

Von der Stadt Tettnang und der Ortschaft Tannau gratulieren Bürgermeisterstellvertreterin Sylvia Zwisler und Ortsvorsteher Hubertus von Dewitz. „Es ist hilfreich, wenn man eine große Gaststube hat“, schmunzelt der Jubilar, „denn am Abend kommen meine Kameraden vom Kirchenchor Laimnau und der Feuerwehr“, erzählte er. Die Musikkapelle Krumbach überraschte ihn mit einem Ständle.

Inzwischen ist Ludwig Geßler nicht mehr selbst an vorderster Front

In den bisherigen 80 Lebensjahren von Ludwig Geßler spielen neben seiner Familie mit fünf Kindern und zehn Enkeln auch das Vereinsleben und natürlich seine Arbeit als Wirt mit Leib und Seele eine wichtige Rolle. Selbst namhafte Politiker kann man hin und wieder in Prestenberg treffen. Bewirtschaftet wird der „Löwen“ inzwischen von einem seiner Söhne, doch hin und wieder schaue er „auf Nachfrage“ trotzdem in der Gaststube vorbei, verrät der Jubilar.

„Ich bin dankbar, und wünsche mir, dass ich mit meiner Rita gesund bleiben darf und vor allem eine friedliche Zeit in der Familie und in unserer Gesellschaft“, sagt Geßler.