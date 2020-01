Zum Trainingsauftakt ist beim Fußball-Landesligisten FC Gutmadingen gute Laune mit einem gesunden Schuss Selbstvertrauen zu spüren gewesen. Als Tabellenneunter liegt der Aufsteiger um Chefcoach Steffen Breinlinger mit 22 Punkten mehr als im Soll.

Der Trainerstab mit Co-Trainer Marc Genter und Torwart-Trainer Frank Holder sieht den restlichen 13 Spielen nach der Winterpause mit einigem Optimismus entgegen. „Wir wollen unsere gute Ausgangsposition nicht verwalten, sondern rechnen uns in alle Spielen Chancen aus“, setzt Breinlinger auf die gefestigte Substanz in seiner Mannschaft.

Mit vielen speziellen Einheiten will das Trainerteam neben der kollektiven Kompaktheit in der Mannschaft auch das individuelle Leistungsvermögen weiter verbessern. Breinlinger sieht seine Truppe immer in einem Entwicklungsprozess. Nach einigen Startschwierigkeiten gewann der Aufsteiger in der Vorrunde deutlich an Stabilität und machte viele Plätze gut. „Nur wenn wir das Maximum herausholen, können wir eine gute Rolle spielen“, ist sich Breinlinger über die Leistungsdichte in der Landesliga bewusst.

Simon Götz vor Comeback

Die rund 25 Spieler strahlten im ersten Training viel Zuversicht aus. Bis auf Perspektivspieler Leon Ratzer, der zum Liga-Kontrahenten FC Furtwangen wechselte, kann der FC Gutmadingen auf den kompletten Kader bauen. Lediglich auf Angreifer Nicolai Haves muss man nach einer Hüftoperation noch länger verzichten. Mit Simon Götz kehrt nach einer einjährigen Verletzungspause ein erfahrener Abwehrspieler zurück. Der 30-jährige Defensivspieler will nach einem Kreuzbandriss nochmals angreifen. Für eine gefestigte Abwehrkette ist er mehr als eine Alternative. Hier hat sich mit dem ehemaligen Angreifer Tobias Kienzler rechts hinten ein überragender Leistungsträger festgespielt. Wie in der vergangenen Saison war er vor der Winterpause in allen Spielen bis zum Schlusspfiff immer auf dem Platz.

„Wir wollen unsere gute Position halten“, hat auch Spielführer und Torjäger Manuel Huber den Klassenerhalt vor den Augen. Als echter Kapitän alter Schule erzielte die 31-jährige Gallionsfigur bereits zehn Saisontreffer. Der homogene Spielerkader lässt auf den Klassenerhalt hoffen. Nach intensiven Trainingswochen will man sich den letzten Schliff in einem Trainingslager mit einem verlängerten Wochenende vor dem Startschuss in Tenero (Südtirol) holen. Zu Hause gegen den Spitzenreiter FC 08 Villingen (7. März) sowie anschließend beim FC Singen 04 lautet das schwere Auftaktprogramm.

Auf Grund der nicht kalkulierbaren Platzverhältnisse werden sämtliche Vorbereitungsspiele auswärts zumeist auf Kunstrasen ausgetragen.