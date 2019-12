Wir verschenken Recherchen

Liebe Leser,

Heute ist Heiligabend.

Wir hoffen, Sie hatten Freude an unserem nachhaltigen, alternativen und besinnlichen Adventskalender. Im letzten Türchen ist ein Geschenk von uns, der Redaktion des Heuberger Boten, an Sie, liebe Leser, für die wir mit großer Freude und Herzblut das ganze Jahr über arbeiten.

Wir schenken Ihnen drei Recherchen. „Was ist eigentlich geworden aus...?“, „Wie hängt ... mit .... zusammen?“, „Welche Gemeinde im Bereich des Heuberger Boten hat das größte, kleinste, teuerste etc.....?“ „Was sagt.... zu....?“ oder etwas ganz anderes - Wir finden es für Sie heraus.

Schicken Sie uns Ihre Recherchewünsche und wir kümmern uns um drei davon gleich Anfang im neuen Jahr. Die anderen kommen auf unsere Themenliste.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die von vielen Seiten so offene, professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit in 2019, für das wechselseitige Wohlwollen, auch wenn es um kritische und heiße Themen ging, und wir freuen uns auf ein weiteres Jahr, in denen wir Ihnen die Informationen glaubwürdig und verlässlich zur Verfügung stellen können, die Ihnen auf den verschiedensten Ebenen Ihres Lebens weiter helfen.

Ihre Regina Braungart und Frank Czilwa