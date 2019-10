Wir sollten uns den Blick bewahren

Name: Ralf Schäfer

Alter: 57

Aufgabe: Reporter

Bei der SZ seit 2006

Kontakt: 07541 / 700 53 23

E-Mail: r.schaefer@schwaebische.de

Als ich als vielleicht Vierjähriger in Konstanz nicht über einen Hafensteg laufen wollte, weil mir die Lücken zwischen den Brettern viel zu groß vorkamen, hätte wohl niemand meiner Familie gedacht, dass dieser See, in den ich zu fallen, höllische Angst hatte, mal zu meiner neuen Heimat werden würde. Heute ist sie das seit 13 Jahren, von denen ich keine Sekunde missen möchte.

Schon während meines Kunststudiums in Münster habe ich für eine Tageszeitung geschrieben und fotografiert. Nach meinem Examen entschloss ich mich, die Ausbildung zum Redakteur anzutreten. Über das Münsterland und Bochum bin ich schließlich am Bodensee gelandet. Mir gefällt meine Arbeit nicht nur außerordentlich gut, ich sehe auch ein wenig Aufgabe darin. Gerade heute in einer Zeit, in der viele Menschen oft kritiklos alles, was an vermeintlichen Nachrichten über die Sozialen Netzwerke verbreitet wird, nachplappern, hat der Lokaljournalismus für mich die wichtige Funktion, die Dinge einzuordnen. Dabei behandeln wir alle Themen, die die Stadt so mit sich bringt. Das reicht von der Politik über die Wirtschaft bis hin zur Kultur und die intimen Geschichten mit dem sogenannten „Human Touch“, mit dem menschlichen Schwerpunkt. Als sehr wichtig betrachte ich es vor allem als Fotograf, den Menschen den Blick von außen zu bewahren. Schauen Sie auf ihre Umgebung und entdecken dort wieder das, was Neuankömmlinge staunen lässt. Schauen Sie nicht mit dem Blick des zur Normalität verkommenen Alltags auf sich und die kleine Welt um sie herum.

Im Lokaljournalismus habe ich die Gelegenheit, mehr als nur oberflächlich eine Sache zu betrachten und davon zu erzählen. Wir leben hier in einer Stadt, in der viele Menschen sich kennen, die übersichtlich und keine anonyme Großstadt ist. Und doch spielen hier Weltkonzerne eine wichtige Rolle, bewegt die Stadt Dinge, die von großer Bedeutung auch außerhalb der Stadtmauern sind. Diese Stadt bietet für mich die idealen Voraussetzungen für Lokaljournalisten: Jeden Tag neue Geschichten hören und erzählen, jeden Tag neue Menschen kennen lernen und jeden Tag hoffen, die Leute auch zu erreichen, mit dem, was wir bieten. Das wiederholt sich ebenso regelmäßig wie die Bretter in dem Konstanzer Anlegesteg, allerdings, ohne Angst zu machen.