„Wir sind viele“: emotionale Reden bei der Ulmer Gegendemo

Waren am Freitagabend 6000 Impfgegner und Kritiker der Corona-Politik des Landes bei ihrem „Spaziergang“ durch die Ulmer Innenstadt vor allem durch „Freiheit!“-Rufe, das Mitführen auch von kleinen Kindern, das Nicht-Abstandhalten, den Verzicht auf Gesichtsmasken und die krasse Behinderung des Straßenverkehrs aufgefallen, so versammelte sich am Samstagnachmittag eine ähnlich große Menge auf dem Münsterplatz, um am Ende ihrer Gegendemo, die unter dem Motto „Wir sind viele“ stand und bei der mehrere bekannte Ulmer zum Teil sehr emotionale Reden hielten, eine Menschenkette bis zum Neu-Ulmer Rathaus beziehungsweise zur Kirche St. Johann Baptist zu bilden. Bei dieser die Corona-Politik unterstützenden, angemeldeten Demo benutzten die Teilnehmer vorschriftsgemäß nur die Bürgersteige und trugen allesamt Masken. Um den Abstand zum Nächsten zu wahren, waren die Mitglieder der Kette mit langen Schals oder Seilen verbunden.

Auf dem Münsterplatz war kaum noch ein freies Plätzchen zu haben, als Maria Rosendorfsky die Menge mit dem Beatles-Song „Let it be“ auf die Kundgebung einstimmte, die insbesondere von Peter Langer und Münster-Dekan Ernst-Wilhelm Gohl initiiert worden war. Ein paar Störer im Hintergrund machte Langer schnell und ohne großes Aufsehen mundtot und erklärte wie die anderen Redner nachher auch: „Wie sagen ja zur Solidarität und nein zur Hetze.“ Gohl dankte zunächst den Medizinstudenten, die den Anstoß zur Bewegung gegen die Impfgegner gegeben hatten. Zu diesen sagte er klipp und klar: „Die sind nicht die Mehrheit.“ Nicht die Herrschenden hätten einst das Münster erbaut, sondern die Bürgerschaft und auch heute stehe man für die Gemeinschaft. „Wir lassen uns nicht durch Hetzparolen wie wir sie gestern auf dem Münsterplatz gehört haben, kaputt machen“, so der Dekan. „Unser Leben ist immer verletzlich, das sehen wir jetzt während der Pandemie. Wir brauchen keine Verschwörungsgeschichten und keine Hetze.“ Ganz viel Beifall bekam er, als er auf die Zustände zum Beispiel in Kasachstan und Belarus, verwies: „Dort werden Menschen, die demonstrieren, erschossen.“ Und Gohl war sich sicher: „Ohne die Solidarität von 73 Prozent der Bevölkerung sähe es bei uns ganz anders aus.“ Etwa so viele Menschen sind in Deutschland bis jetzt mindestens einmal gegen Corona geimpft.

Deutliche Worte des früheren OB

Besonders drastische Worte richtete Ulms früherer Oberbürgermeister Ivo Gönner an die Versammelten, während sein Nachfolger in diesem Amt, Gunter Czisch, wegen seiner Stellung nicht öffentlich reden durfte. Zunächst freute sich Gönner, dass „die Ulmer wieder auf dem Münsterplatz sind“ und meinte nur die, die am Samstagnachmittag dort erschienen. Dann schalt er die „die keinen Abstand halten, keinen Mundschutz tragen und andere in Gefahr bringen“. Er erklärte: „Wir treten ein für unsere Verfassung, für Freiheit, die Demonstrationsfreiheit und freie Wahlen. Wir treten aber nicht dafür ein, dass daraus Hetze und Androhung von Gewalt entsteht“. Gönner meinte, was die Andersdenkenden treiben „hat nichts mit Spaziergang zu tun“. Wer sich respekt- und verantwortungslos verhalte, sei „ein rücksichtsloser Mensch“. Der Ex-OB beendete seine Ansprache mit den Worten: „Gut, dass sie den Münsterplatz für die Versammlung gewählt haben, die für Anstand steht. Vielen Dank, dass sie sich für Solidarität und gegen Hetze aussprechen.“

Maria Winkler, Geschäftsführerin der Gewerkschaft Verdi, mahnte, der Zusammenhalt und die Solidarität seien nach 22 Monaten Pandemie „ziemlich aufgebraucht“. Ferner sagte sie: „Hetze und Verleumdung müssen aufhören. Wir tun alle gut daran, verbal abzurüsten. Der Weg aus der Pandemie ist kein Spaziergang.“ Die Kluft zwischen arm und reich sei in der Pandemie auch in Deutschland größer geworden, „aber unsere Demokratie ist stark“.

Eine besondere Rednerin

Als besondere Rednerin begrüßte Peter Langer die Cousine zweiten Grades des in Ulm geborenen Albert Einstein, die aus Chicago gekommene und gerade in Ulm weilende Karen Carlsen. Sie sprach sich ganz klar für Solidarität und gegen Hass aus. „Wir sind viele“, rief sie der Menge zu, „und ich freue mich dabei zu sein.“ Sie wartete mit zwei Zitaten von Einstein auf: „Wahrheit ist das, was den Test der Erfahrung besteht“ und mit klarem Hinweis auf die Teilnehmer an den Gegendemonstrationen: „Es gibt keine Impfung gegen Dummheit.“

Die Menschenkette von Ulm nach Neu-Ulm klappte gut. (Foto: Kümmritz)

Die Menschenkette nach Neu-Ulm funktionierte prächtig, zum Teil gab es zwei Ketten nebeneinander, so intensiv war die Beteiligung. Vor der Kirche St Johann Baptist wurden die Demonstrationsteilnehmer, die während der gesamten Veranstaltung ihre Masken trugen, unter anderen von der Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Karin Albsteiger empfangen, die sich sofort an der Seite ihres Ulmer Amtskollegen Gunter Czisch in die Menschenkette einreihte. Nach gut einer Stunde löste Dekan Ernst-Wilhelm Gohl die absolut friedliche Versammlung auf.