Villingen-Schwenningen (sbo) - Nach den schrittweisen Lockerungen des Corona-Lockdowns kehrt langsam auch bei den Kirchen wieder etwas Normalität zurück. Ab dem Wochenende werden auch in VS-Schwenningen wieder Gottesdienste stattfinden – wenn auch nicht so, wie es vor Corona war. In Villingen vorerst noch nicht.

Die katholische Seelsorgeeinheit wird am Wochenende vier Gottesdienste in der St. Franziskus-Kirche in VS-Schwenningen feiern, den Ersten bereits am Samstag ab 18 Uhr. Drei weitere Messfeiern werden am Sonntag in zweistündigen Abständen stattfinden, jeweils ab 9, 11 und 13 Uhr. Die Gottesdienste finden alle in der St. Franziskus-Kirche, der größten Kirche in der katholischen Gemeinde in VS-Schwenningen, statt.

Normalerweise haben in dieser Kirche etwa 650 Menschen Platz, am Wochenende werden nur etwa 75 bis 80 Personen an einem Gottesdienst teilnehmen können. Aus Hygienemaßnahmen wird jede zweite Bank gesperrt sein. Pfarrer Michael Schuhmacher (im Bild oben rechts mit Pfarrer Andreas Schulz) kündigt im Vorfeld an: Am Kircheneingang werden Platzkarten verteilt. Dadurch soll sichergestellt werden, das der nötige Mindestabstand von zwei Metern auch eingehalten werden kann.

60 Einzelplatzkarten sind verfügbar, Ehepaare bekommen eine Karte zu zweit. Am Eingang wird ein Begrüßungsdienst für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Außerdem werden die Besucher des Gottesdienstes darum gebeten, am Eingang einen Zettel mit den Personalien abzugeben. „Wir sind froh, dass wir wieder Gottesdienste feiern können“, freut sich Schuhmacher über die Lockerungen. Er werde die Verantwortung maximal wahrnehmen und „alle Vorkehrungen treffen, die nötig sind, damit nichts passiert“. Dazu zählt auch die Reinigung und Desinfektion der Bänke nach jedem Gottesdienst. In den Messfeiern wird möglichst auf gemeinsame Gebete und Gesang verzichtet werden müssen, um die Infektionsgefahr gering zu halten. Eine Pflicht zur Mund- und Nasenbedeckung gibt es nicht, lediglich eine Empfehlung. „Wir hoffen sehr auf Geduld und Verständnis der Leute“, beteuerte Schuhmacher.

In der evangelischen Kirche in VS-Schwenningen wird am Sonntag vorerst nur ein Gottesdienst, um 9.30 Uhr, veranstaltet. Insgesamt 50 Sitzplätze werden verfügbar sein. Außerdem wird festgehalten, wer die Kirche besucht, damit mögliche Infektionswege nachverfolgt werden können. An diesem Sonntag werde die “neue Situation ausprobiert und weitere Erfahrungen gesammelt“, so Klaus Gölz, der Pfarrer der evangelischen Gemeinde in VS-Schwenningen. Außerdem verweist Gölz auf die Online-Angebote der Kirche sowie den Podcast, die weiterhin verfügbar sein werden.

In den evangelischen Kirchen in Villingen werden am Wochenende noch keine Gottesdienste stattfinden. Das teilt Dekan Wolfgang Rüter-Ebel mit. Die Umsetzung der Sicherheitsvorkehrungen brauche seine Zeit. „Wir sind noch auf der Baustelle“, erklärt er. Für jede Kirche müsse ein eigenes Schutzkonzept erstellt werden. Nichtsdestotrotz betont er, auf welch positive Resonanz die Hausandachten, Gottesdienstimpulse und Livestreams in den vergangenen Wochen gestoßen sind. „Die Angebote sind sehr gefragt“, erzählt er. Deshalb sollen vor allem die Online-Andachten auch in Zukunft weiter stattfinden. Die Kirche setzt vorerst auf ein gemischtes Programm. Für die Wiederaufnahme der evangelischen Gottesdienste sei nun vorerst Christi Himmelfahrt am 21. Mai vorgesehen. Das Datum stehe allerdings noch unter Vorbehalt. Der Start der Gottesdienste wird unter strengen Auflagen erfolgen. In den Gebäuden muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden und auf gemeinsames Singen sowie das Feiern des Abendmahls vorerst verzichtet werden. In den Kirchen werden außerdem Desinfektionsmittel und Kennzeichnungen auf dem Boden angebracht werden. Eine Andacht soll ungefähr 30 Minuten dauern. Auch eine Besucherbeschränkung steht im Raum. Diese müsse allerdings für jede Kirche individuell festgelegt werden. Ob dann sonntags tatsächlich in jeder Kirche gleichzeitig ein Gottesdienst stattfinden wird, steht noch nicht fest. „Vielleicht finden die Gottesdienste auch nacheinander statt“, könnte sich Rüter-Ebel vorstellen. Auf die Resonanz ist er gespannt.

Auch in den katholischen Kirchen in Villingen finden am kommenden Wochenende noch keine Gottesdienste statt. Das berichtet Dekan Josef Fischer. Derzeit arbeiten Arbeitsgruppen jeder Pfarrei daran, ein entsprechendes Schutzkonzept für die Villinger Kirchengebäude zu erarbeiten. Der erste katholische Gottesdienst soll dann am Abend des Samstags, 16. Mai, stattfinden. Am Sonntag, 17. Mai, wird ein weiterer Gottesdienst folgen. Ob dann wie gewohnt jeden Sonntag in jeder Kirche ein Gottesdienst stattfinden wird, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher, erklärt Fischer. Grund dafür sei auch, dass manche Pfarrer zur Risikogruppe gehören und deshalb eventuell keine Gottesdienste abhalten können.