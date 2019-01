„Wir sind aus den Kinderschuhen raus!“

Brochenzell - Ihr Erscheinen hat für einiges Aufsehen innerhalb und außerhalb der Narrenzunft Brochenzell gesorgt, nun feiern die Brochenzeller Kräuterweible ihr 10- jähriges Jubiläum. Gründungsmitglied und Gruppenführerin Karin Huchler hat SZ-Mitarbeiterin Kerstin Schwier Rede und Antwort gestanden.

Herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag. Wie wird denn der erst runde Geburtstag gefeiert?

Es ist eine interne Geburtstagsfeier im Schloss geplant. Da sind wir auch froh und dankbar, dass der Mitsch (Schlosswirt Michael Masuch, d. Red.) an dem Abend für uns das Schloss reserviert. Eingeladen sind nur Mitglieder der Narrenzunft Brochenzell und Freunde aus Bürgermoos. Einfach Menschen, mit denen wir in den letzten zehn Jahren engen Kontakt hatten.

Wer hatte denn 2009 die Idee, eine neue Gruppe innerhalb der Narrenzunft Brochenzell zu gründen?

Die Maske an sich gibt es schon seit 2005. Damals wurde sie zum 50- jährigen Hexenjubiläum erschaffen und beim Hexenspuk am Rosenmontag erstmals zusammen mit dem Wintergeist der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Idee einer eigenen Gruppe kam dann 2009 vom damaligen Vorstand unter Zunftmeister Markus Lanz. Ich sollte zunächst probehalber für ein Jahr und auch nur auf bestimmten, ausgewählten Umzügen mitspringen. Am 11.11.2009 wurde dann die Gruppe gegründet und in der Fasnet 2010 sind wir dann das erste Mal mitgesprungen.

Wie viele Weible waren es anfangs?

Es waren sechs. Ursprünglich geplant waren nur fünf, aber unser Maskenschnitzer Helmut Schmollinger hatte doch noch sechs Masken vorrätig.

Wie steht es um die Akzeptanz in der eigenen Zunft? Werden die Kräuterweible voll akzeptiert oder eher belächelt?

Es war schon ein ziemlicher Überraschungsschlag für die anderen drei Gruppen damals. Es wurde vom Präsidium so ausgerufen, ohne vorab groß nachzufragen oder zu informieren. Die waren schon alle erstaunt. Wir wurden am Anfang auch ein bisschen belächelt. Es war nicht ganz einfach, uns zu etablieren. Aber wir fühlen uns inzwischen als kleine, voll akzeptierte Gruppe.“

Sie waren vorher zehn Jahre lang Schlossnarr. Ist Ihnen der Wechsel schwer gefallen?

Ich habe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge gemacht. Ich war sehr, sehr gern Schlossnarr. Mir fehlt auch immer noch ab und zu meine Rätsche. Aber es ist mir nicht schwer gefallen, weil es einfach so interessant war. Für mich war das eine echte Ehre. Ich habe die Entscheidung nie bereut.

Wie viele Kräuterweible gibt es mittlerweile? Wie gestaltet sich die Nachwuchssuche?

Wir sind inzwischen zwölf. Die Rekrutierung neuer Mitglieder gestaltet sich ziemlich schwierig. Von den anderen Gruppen wechselt niemand einfach so zu uns. Wer 30 Jahre bei den Hexen war, bleibt auch da. Aber es ist wie es ist. Wie feiern so gut wir können und sind recht präsent. Auch durch das Maskenvorstellen in Kindergärten und Schulen kennt man uns inzwischen. Zudem bieten wir die Möglichkeit, ein Häs auszuleihen und probeweise mitzuspringen.

Wie sieht es auf den Umzügen aus? Wie kommen die Kräuterweible beim Publikum und anderen Zünften an?

Anfangs wurden wir etwas überrannt, aber wir haben uns behauptet und kriegen den Platz, den wir brauchen. Auch die Sprecher auf den Sprecherwagen haben uns manchmal verwechselt, aber das ist ihnen auch bei anderen passiert. Inzwischen kennt man uns. Vor allem die Kinder kennen uns alle. Wir wachsen rein. Wir sind jetzt aus den Kinderschuhen raus. Uns macht es Spaß.