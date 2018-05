Rund 100 Teilnehmer haben sich am Donnerstag in der Stadthalle Sigmaringen einen Tag lang mit dem Thema Digitalisierung und Datensicherheit beschäftigt. Das IT-Unternehmen Hamcos aus Hohentengen, zu dessen Kunden viele mittelständische Unternehmen und Kommunalverwaltungen aus der Region gehören, hatte zur Sicherheitskonferenz HIT geladen.

Während es am Nachmittag für die IT-Verantwortlichen in Workshops und bei Vorträgen um technische Details, Umsetzungen und Softwarelösungen ging, gab am Vormittag unter anderem Stefan Stoll, Professor für Wirtschaftsinformatik mit den Schwerpunkten Business Engineering, Digital Thinking & Web 2.0 der DHBW Villingen-Schwenningen einen Überblick über die Chancen und Risiken der digitalen Transformation.

Besonderes Augenmerk legte Stoll dabei auf so genannte Disruptionen. Das seien Geschäftsmodelle und Innovationen, die – im Gegensatz zu linearen Weiterentwicklungen von Produkten und Dienstleistungen – den vorhanden Markt vollkommen durcheinanderwirbeln und Konkurrenten zum Teil aus dem Nichts komplett abhängen. „Die Erfindung der CD war eine Weiterentwicklung der Schallplatte“, gab Stoll als Beispiel an. „Aber was Apple mit Itunes entwickelt hat, war disruptiv.“ So gäbe es bei digitalen Technologien oft einen Zeitpunkt, an dem sich ein Hype durchsetzt und alle anderen verdränge. „So wie plötzlich alle von sozialen Netzwerk StudiVZ zu Facebook gewechselt sind.“

Für Unternehmen sei es daher wichtig, solche Hypes zu erkennen und möglichst selbst zu denen zu gehören, die von ihnen profitieren. „Das bedeutet aber auch, dass in Unternehmen Strukturen vorhanden sein müssen, die es möglich machen, Innovationen und Ideen schnell umzusetzen“, sagte er. Ein internes Vorschlagswesen sei da eindeutig zu langsam.

Kontextspezifische Daten

„Wir müssen lernen, viel mehr in Updates zu denken“, so Stoll. „Bei Tesla kann es durch Updates der Software sein, dass Ihr Auto plötzlich ganz neue Dinge kann. Bei anderen Herstellern würden Kunden auf die nächsten Serienmodelle verwiesen. Generell sei es erstaunlich, welche Möglichkeiten das „Internet der Dinge“ biete. Stoll zeigte einen komplett vernetzten landwirtschaftlichen Betrieb, bei dem Nährstoffwerte im Boden genauso gemessen werden wie der Düngerverbrauch und Kraftstoff für die Fahrzeuge. „Sogar an den Eutern der Kühe gibt es Sensoren“, so Stoll. Wenn dann ein Hersteller keine Schnittstellen für bestimmte Software anböte, sei er schnell weg vom Markt. „Wichtig ist einfach, dass kontextspezifische Daten angeboten werden“, so Stoll. „Wenn mein Auto meldet, dass die Bremsbeläge gewechselt werden müssen, will ich wissen, wie lang ich noch maximal fahren kann.“