„Wir lesen intensiv“: Schönebürger Schüler befragen ihren Schulleiter

Schönebürg (sz) - Im Februar 2020 haben Max, Faris, Madeleine, Paul, Jan, Lukas und Can, Schüler der Lerngruppe 7/8/9 der Vinzenz-von-Paul-Schule in Schönebürg, ihren Schulleiter Artur Hegenauer interviewt. Schüler Can hat ihn nach seinen Aufgaben und mehr gefragt.

Wie lange sind Sie schon Schulleiter?

Ich bin Schulleiter seit 2002, aber eigentlich habe ich schon seit 1999 leitende Aufgaben übernommen.

Wie kam es dazu, dass Sie Schulleiter wurden?

Der alte Schulleiter ist krankheitsbedingt ausgefallen. Deshalb bin ich für ihn eingesprungen und offiziell seit 2002 Schulleiter.

Was war beziehungsweise ist schöner? Ihre Arbeit als Lehrer oder als Schulleiter?

Ich kann es gar nicht genau auseinanderhalten. Es war immer toll, mit Schülern zu arbeiten. Ich arbeite jetzt mit Lehrern und finde es super.

Was macht ein Schulleiter? Was sind Ihre Aufgaben?

Ein Schulleiter leitet die Schule. Er muss jeden Tag schauen, dass der Schulalltag und das Schulgebäude funktionieren, dass genug Lehrer da sind, dass sich die Lehrer an die Vorgaben des Lehrplans halten und die Schüler an die Regeln. Also, dass das große Miteinander funktioniert. Danach muss ich schauen.

Was ist das Besondere am Miteinander von Schülern und Mitarbeiter an dieser Schule?

Die Klassen sind klein, es bestehen enge Kontakte. Jeder interessiert sich für den Anderen. Jeder Lehrer schätzt den einzelnen Schüler und setzt sich dafür ein, dass dieser eine gute Entwicklung macht.

Warum gibt es so viele Jungs und so wenige Mädchen auf der Schule?

Dies ist eine ganz schwierige Frage. Ich kann dies nur vermuten und die Frage nicht wirklich beantworten. Vermutlich liegt es dran, dass mehr Unruhe herrscht, wenn die Jungs in der Schule Schwierigkeiten haben. Mädchen fallen nicht so auf mit ihren Verhaltensweisen, stören den Unterricht nicht so sehr, und deswegen kommen mehr Jungs an unsere Schule.

Wie gefällt Ihnen der neue Schulbau und was könnte besser sein?

Mir gefällt einfach alles. Besser hätte sein können, dass wir noch zwei Klassenzimmer mehr hätten bauen dürfen, damit das Gebäude dem Bedarf, den wir haben, gerecht wird.

Wie lange wollen oder müssen Sie noch Schulleiter sein?

Schulleiter muss ich nicht sein, sondern ich möchte Schulleiter sein. Wie lange ich es noch sein möchte, ist durch mein Pensionsalter vorgegeben. 2023 darf ich in die Pension gehen. Das heißt, ich bin noch bis 2023 Schulleiter.