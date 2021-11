Ulrich Amann, Bereichsleiter Firmenkunden bei der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG, nimmt im Interview Stellung zur wirtschaftlichen Entwicklung im Laufe der Coronapandemie und gibt einen Ausblick auf Schwerpunkte im kommenden Jahr. Dabei ist eines für ihn klar: Der Landkreis Ravensburg ist eine wirtschaftsstarke Region, die vergleichsweise gut aus der Krise kommen wird.





Herr Amann, seit fast zwei Jahren beherrscht die Coronapandemie die Schlagzeilen. Sie sind bei der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG für die Firmenkunden zuständig. Wie schätzen Sie die Lage für die regionale Wirtschaft ein?

Amann: „Man kann glücklicherweise wirklich sagen: Wir leben in einer wirtschaftsstarken Region! Natürlich haben fast zwei Jahre Pandemie auch bei zahlreichen Betrieben in der Region ihre Spuren hinterlassen und es gibt Härtefälle, die an den Rand der Existenz geraten sind. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass der Mittelstand in der Region die Krise gut überstanden hat. Dabei haben sicherlich auch die Coronahilfen der Regierung gut gegriffen und an entscheidenden Stellen ihren Beitrag geleistet.“

Welche Rolle kam in der Coronapandemie der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG im Firmenkundengeschäft zu?

Amann: „Insbesondere in der Phase des ersten Lockdowns mussten wir schauen, dass wir unsere Firmenkunden schnell und gezielt mit den entsprechenden Corona-Förderkrediten unterstützen konnten. In dieser Phase erreichten uns natürlich sehr viele Anfragen und wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet, schnell und kompetent zu helfen. Hier konnten wir auch zeigen, wie vorteilhaft es ist, Kunde bei einer regionalen Genossenschaftsbank zu sein und immer einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort zu haben.“

Auch wenn die Infektionszahlen zuletzt wieder deutlich ansteigen, scheint ein Ende der pandemischen Lage greifbar zu sein. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Schwerpunkte im Firmenkundenbereich im kommenden Jahr?

Amann: „Wir erleben, dass viele unserer Kunden in Steine investieren. Wir begleiten unsere Kunden bei dem Erwerb vom Gewerbeimmobilien, wie beispielsweise Produktions- und Lagerhallen. Dabei können wir auch in Sachen Förderkredite, zum Beispiel die KfW-Fördermöglichkeiten, umfassend beraten.

Die Pandemie hat auch die ohnehin stattfindenden Veränderungen im Zahlungsverkehr beschleunigt. Mittlerweile kann man beispielsweise auch bei den meisten Bäckereien bargeldlos mit der Karte zahlen. Zudem haben die lokalen Einzelhändler durch die Lockdowns für sich entdeckt, dass ein ergänzender Online-Shop sinnvoll sein kann. Für diese Themen haben wir mit Gert Zähringer einen ausgewiesenen Fachmann an Board.

Eine weitere brandaktuelle Thematik ist die Unternehmensnachfolge. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigt die Frage, wie das Unternehmen reibungslos an eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger übergeben werden kann. Viele haben auch noch keine geeignete Nachfolgelösung für den Betrieb gefunden. In diesem Bereich können wir eine große Expertise vorweisen und auch in Sachen Förderdarlehen kompetent beraten.“

Sie haben eben die Wirtschaftsstärke des Landkreises Ravensburg angesprochen. Der Landkreis ist auch ländlich geprägt und Landwirte sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region. Spiegelt sich das auch bei der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG wider?

Amann: „Absolut. Gerade der Landwirtschaftssektor hat noch einmal besondere Eigenschaften, die auch in den Investitions- und Finanzierungsfragen relevant sind. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass eine große Expertise in dem Bereich vorhanden ist, wenn man Landwirte finanziell begleitet. Mit Daniel Schirmer und Frank Wetzel haben wir hier zwei Experten im Team, die sich auf diesen Sektor spezialisiert haben. Wir sind also sehr gut aufgestellt!“

Herr Amann, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft!