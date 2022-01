„Wir lassen uns die Feierlaune nicht nehmen“

„2022 feiern wir unser Stadtjubiläum – 50 Jahre VS! Welch besonderer Moment! Was haben wir alles in den fünf Jahrzehnten geschafft: lebens- und liebenswertes Oberzentrum, lebendige Kulturstadt, fröhliche Gemeinschaft, spannende Sportstadt, junge Hochschulstadt, eine Doppelstadt mit doppelten Vorzügen – mit 86 000 Herzen, die heute zu großen Teilen im selben Takt schlagen“, freut sich Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Am 1.1. und 11 Uhr war es soweit: Zum Auftakt des Jubiläums „50 Jahre Villingen-Schwenningen“ wandte sich das Stadtoberhaupt per Video an die VS-Bürger. Dieses erschien am Samstag, 1. Januar, um 11 Uhr, auf www.heimatheimatstadt.de. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Corona-Pandemie und der Kontaktbeschränkungen konnte der geplante Festakt am Hölzlekönig nicht stattfinden. „Wir lassen uns keineswegs die Feierlaune nehmen“, macht Jürgen Roth deutlich. Deshalb wurde der 1. Januar, der Beginn des 50. Jubiläums, digital gefeiert. Neben der Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters wartet3 auf die Zuschauer eine unterhaltsame Umrahmung von Henry Greif und Jürgen Wangler.

Video bleibt auf der Seite bestehen

Die Stadt freute sich über viele Zuschauer. Alle konnten dabei sein, von daheim oder von unterwegs, direkt um 11 Uhr am Neujahrsmorgen oder auch später, das Video bleibt auf der Website www.heimatheimatstadt. de bestehen. Die Jubiläumszeitung „50 Jahre Villingen-Schwenningen. 50 Jahre Heimatheimatstadt“ liegt an den bekannten Stellen