„Wir haben im letzten Jahr an Stärke gewonnen“

Die andauernde Niedrigzinsphase heizt den Preiswettbewerb um die Kundeneinlagen bei den Banken der Region an – auch bei der Volksbank Donau-Neckar, die gestern in Tuttlingen die Bilanz ihres Geschäftsjahres 2012 vorgestellt hat. So stieg das Betriebsergebnis im Vergleich zum Jahr 2011 von 12,1 auf 12,4 Millionen Euro an, lag aber immer noch deutlich unter dem Ergebnis von vor zwei Jahren (14,4Millionen Euro). So konnte das Zinsergebnis vom Vorjahr (25,5 Millionen Euro) gehalten werden – 25,5 Millionen Euro.

In der Führungsetage ist man mit dem 2012er-Ergebnis zufrieden. „Die Zahlen sind sehr gediegen und zeigen die Weiterentwicklung unseres Hauses. Erfreulich ist, dass wir im letzten Jahr an Stärke gewonnen haben“, sagte Vorstandsvorsitzender Jürgen Findeklee. Aus diesem Grunde winkt den Mitgliedern eine Dividende von sechs Prozent. „Das hat symbolischen Charakter. Damit wollen wir demonstrieren, dass wir eine starke Bank sind. Das war nicht immer so“, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Joachim König. An der zweimal 500 Milliarden Euro starken Finanzspritze der Europäischen Zentralbank bediente man sich nicht, „das hätten wir machen können“, so Findeklee.

Die Kundeneinlagen sind auf dem Vorjahresniveau – 897 Millionen Euro (2011: 899,7 Millionen), doch sei das Vertrauen der Kunden in Wertpapiere auf einem niedrigen Niveau geblieben, erklärt Findeklee. Dem um 14 Prozent gesunkenen Wertpapierergebnis steht ein 16-prozentiges Wachstum bei der Vermittlung von Immobilien entgegen. „Vor fünf Jahren war die Immobilie noch ein Auslaufmodell, nun erleben wir ihre totale Renaissance“, sagte Findeklee. Wohnbaufinanzierungen wuchsen um zehn Prozent und bescherten der Volksbank ein Kreditwachstum: 553,5 Millionen Euro in 2011 auf 579,2 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Das liege auch mit der prosperierenden Wirtschaftslandschaft in der Region zusammen. Unternehmen erweiterten ihre Standorte und investierten in Maschinen. Weiterhin wurde der Aufbau des Kernkapitals weiter vorangetrieben – von 68,7 Millionen Euro in 2010 auf aktuell 77,4 Millionen Euro aufgestockt. Die Anzahl der genossenschaftlichen Mitglieder kletterte von 30983 auf 31317 im vergangenen Jahr.

Bei den Investitionen für 2013 stehen folgende Projekte auf der Agenda: zum 1. Juli zieht die Geschäftsstelle in Aldingen an den Standort der ehemaligen Schlecker-Filiale um – Kosten 300000 Euro. Die Geschäftsstellen in Spaichingen und Gosheim werden für rund eine Million Euro modernisiert. Ein waches Auge habe man auf etwaige Fusionsbestrebungen in der direkten Nachbarschaft. Und: Die Volksbank Donau-Neckar steigt verstärkt ins Auslandsgeschäft ein. „Da sind wir strategisch dran“, sagte Findeklee.

Frank-Karsten Willer tritt am 1.Oktober in die Fußstapfen von Winfried Baumann, Generalbevollmächtigter der Volksbank Donau-Neckar. Der geht in den Ruhestand.