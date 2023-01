Winterwetter kann sich nicht durchsetzen – dafür dauern Regen und Sturm an

Im Laufe des Monats werden die Tage wieder um eine Stunde länger. Indem sich die Neigung der Erdachse allmählich wieder der Sonne zuwendet, sinkt die Wahrscheinlichkeit für Winterwetter zunehmend. Schnee dürfte in den kommenden Tagen höchstens im Bergland, oberhalb von 800 Metern, fallen. Außerdem macht dem Winter ein Atlantiktief nach dem anderen zu schaffen, das milde Luft in einer westlichen bis südwestlichen Strömung mit sich bringt.

Das bringt jedoch auch spürbar einige Böen mit sich. Zeitweise ist auch in den Niederungen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde zu rechnen. In höheren Lagen sind sogar Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich. Dazu gesellt sich ein unangenehmer Mix aus Regen und Graupel. Vereinzelt können sogar Gewitter auftreten. Autofahrer aufgepasst: In der Nacht zum Dienstag besteht im Bergland Glättegefahr.

Es bleibt stürmisch

Am Dienstag klingt der Regen langsam ab. Es bleibt jedoch bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen 1 Grad auf Höhen des Schwarzwaldes und 9 Grad im Rheintal. Im Laufe des Tages droht es, noch stürmischer als am Vortag zu werden. Auf dem Feldberg sollte man sich auf orkanartige Böen aus dem Südwesten einstellen.

In der Nacht auf Mittwoch setzt von Nordwesten erneut Regen ein, der flächendeckend den gesamten Tag anhalten könnte. In allen Höhenlagen bleibt es stürmisch – orkanartige Böen fegen über die Schwarzwaldgipfel. Unterdessen ist jedoch mit einem leichten Temperaturanstieg auf 7 Grad auf der Alb und bis 14 Grad im Breisgau zu rechnen.

Bis zum Donnerstag sinken die Höchsttemperaturen aber bereits wieder auf 2 Grad auf der Schwäbischen Alb bis 10 Grad im Freiburger Raum. Es bleibt den ganzen Tag über bewölkt. Dabei setzen in regelmäßigen Abständen Regenschauer ein. In höheren Lagen ist bis in den Freitag hinein vereinzelt Schneefall möglich. Die Sturmböen reißen indes nicht ab.