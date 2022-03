„Winterreise / Winterreise“ auf dem Spielplan

Friedrichshafen (sz) - Das Schauspiel Leipzig ist zu Gast in Friedrichshafen. Am Dienstag, 29. März, um 19.30 Uhr steht im Graf-Zeppelin-Haus „Winterreise / Winterreise“ von Wilhelm Müller und Franz Schubert sowie Elfriede Jelinek auf dem Spielplan. Eine ganz besondere Inszenierung erwartet das Publikum: Franz Schuberts Liederzyklus Winterreise, 1827 komponiert auf Wilhelm Müllers Gedichte aus dem Jahr 1824, ist die so existenzielle wie subjektive Erkundung einer erschütterten Existenz. Elfriede Jelinek, eine der bedeutendsten Autorinnen der Gegenwart, hat den Kosmos der Winterreise neu befragt und ins Heute gezogen. In einem ihrer leisesten und poetischsten Werke durchwandert sie Stationen der Sehnsucht in der gegenwärtigen Welt. Ihr vielstimmiger Text führt durch eine Gesellschaft, deren Öffentlichkeit sich auf dem Marktplatz der sozialen Medien vollzieht, in der sich Ver- und Entlieben auf digitalen Portalen ereignet. Er erzählt vom Alleinsein-Wollen und vom Alleinsein-Müssen, von der fremdbestimmten Entwurzelung bis zur selbstbestimmten Weltflucht aus Unbehagen an der Gemeinschaft. Enrico Lübbe führt Regie und Jürg Kienberger hat die musikalische Leitung. Um 19 Uhr gibt es eine Einführung. Foto: Kulturbüro Friedrichshafen