Winterfeuer im Innenhof des Liebenauer Landlebens leuchtet für die Besucher

Der Liebenauer Chor eröffnete wie jedes Jahr den zweitägigen Adventsmarkt der Stiftung Liebenau im Innenhof des Liebenauer Landlebens. Seit Jahren ist das Winterfeuer mit seiner heimeligen Dorfkulisse, mit Lagerfeuer als zentraler Punkt, bei Besuchern beliebt, heißt es in der Pressemitteilung. Statt Schnee, mussten die Verantwortlichen mit einigen Sturmböen zurechtkommen, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat. Die Wohn- und Arbeitsgruppen der Stiftung Liebenau präsentierten ihre Eigenprodukte von Stricksocken bis Vogelnester. Das Glashauscafé lud zu Kaffee und Kuchen im Warmen ein. Es gab eine Vielzahl an bunter Weihnachts-Deko zu bestaunen. Hier konnte jeder etwas für seinen Geschmack finden. Während die kleinen Besucher sich am offenen Feuer ein Stockbrot grillten, konnten die Erwachsenen am gegenüberliegenden Stand einen Glühwein für den guten Zweck genießen. Durch den Verkauf am Glühwein- und Punschstand konnten 1200 Euro an das Bulgarisch-Deutsche Sozialwerk gespendet werden. In Bulgarien kann diese Summe viel bewirken, denn dort entspricht sie etwa drei bis vier Monatsgehältern einer Kinderkrankenpflegerin. Foto: Stiftung