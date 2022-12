Wintereinbruch auf den Straßen: Polizei meldet deutlich mehr Unfälle

Tee trinken, sich in eine kuschelige Decke hüllen und aus dem Fenster in den Schnee schauen: Was für die einen gemütlich ist, ist für Autofahrer nicht ganz so erfreulich. Der erste Schnee des Jahres sorgt auf den Straßen zwar nicht gleich für Chaos, aber dennoch führen Glätte und Schnee am Freitagmorgen zu deutlich mehr Unfällen im Kreis Biberach.

Auf der B30 bei Laupheim-Nord beispielsweise ist ein LKW um 7 Uhr von der Straße abgekommen, andere Fahrzeuge waren nicht daran beteiligt. Keine Seltenheit bei den Witterungsverhältnissen, weiß Polizeipressesprecher Joachim Schulz. "Allein im Landkreis Biberach und im südlichen Alb-Donau-Kreis hatten wir heute Morgen 18 Unfälle", erklärt er. Das seien deutlich mehr als an einem Morgen mit normalen Wetterverhältnissen. Die gute Nachricht: Bei allen aufgenommenen Unfällen blieb es bei einem Sachschaden.

Für das Wochenende sind weitere Schneefälle vorhergesagt. Wie sich die Lage auf den Straßen entwickelt, dazu möchte Schulz keine Prognose wagen. "Das kommt auf die Zahl der Autofahrer an und wie diese sich verhalten", sagt er.