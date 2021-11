Workshops, Aktionen und Kinderkino im Spielehaus

Unter dem Slogan „Winter, Wünsche, Weihnachtszeit“ erwarten im Dezember viele interessante Angebote Kinder von sechs bis 13 Jahren im Spielehaus. Wer Weihnachtsgeschenke nicht kaufen, sondern selber machen möchte, erhält in den Werkstätten vielfältige Anregungen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

In der Woche von Dienstag, 30. November, bis Freitag, 3. Dezember, wird genäht, gesägt und gebastelt. Beim Projekt „Ich kann so viel – Mit Mut ins neue Jahr“ sollen die eigenen Stärken erarbeitet und Körperumrisse gemalt werden. Am Mittwoch, 1. Dezember, können die Kinder in der Weihnachtswerkstatt Baumschmuck schreinern, in der Kunstwerkstatt funkelnde Sterne gestalten und in der Faltwerkstatt Falttechniken erlernen. Die Jungen treffen sich um 16 Uhr im Jungstreff.

Um Engel dreht sich alles am Donnerstag, 2. Dezember, in der Kunstwerkstatt. Es werden Engel gemalt, Kerzenhalter aus Metall und Holz gebaut und verziert. Im Mädchentreff werden Plätzchen gebacken.

Auch am Freitag, 4. Dezember, ist einiges geboten: Es werden Marzipan-Bratäpfel zubereitet, Eiskristalle gebastelt, aus buntem Papier Karten und Spiele gefaltet und aus alten Haushaltsgläsern fantasievolle Lichtergläser gestaltet. Die Kinder können am Dienstag, 7. Dezember in der Holzwerkstatt Engel und Esel aussägen, nähen und Sterne aus Holzspießen basteln.

Am Mittwoch, 8. Dezember, entstehen Basketballkörbe, witzige Füchse und bunte Wunschzettel-Girlanden. Filzen, leckere Waffeln backen und Winter- und Weihnachtsgeschichten vorlesen steht am Donnerstag, 9. Dezember auf dem Programm. Im Mädchentreff werden aus Kerzenresten neue bunte Kerzen gegossen und am Freitag, 10. Dezember entstehen trendige Untersetzer aus alten Landkarten.

Schneemänner bauen, Weihnachtsgebäck herstellen, Taschenwärmer nähen und Streichholzkränze gestalten – heißt es in der Woche ab Dienstag, 14. Dezember bis, Freitag, 18. November. Am Mittwoch, 15. Dezember, werden unter anderem Holzanhänger mit Brandmalerei verziert und Kuschelzelte für das Kinderzimmer genäht. Der Jungstreff beginnt um 16 Uhr.

Im Mädchentreff am Donnerstag, 16. Dezember, wird Naturkosmetik hergestellt. In der Holzwerkstatt entstehen „Kleine Geschenke in letzter Minute“ und auch die Weihnachtsbäckerei läuft auf Hochtouren. Wer will kann Kirschkernkissen nähen.

„Film ab“ heißt es am Freitag, 17. Dezember, um 15 Uhr im Kinderkino mit dem dänischen Kinofilm „Lucia und der Weihnachtsmann“ für Kinder ab 6 Jahren. Der Eintritt kostet zwei Euro.