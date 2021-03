Winfried Mack (CDU): Wir müssen fossile Stoffe ersetzen

Manche Kandidaten sind alte Bekannte, andere noch nicht jedem potenziellen Wähler geläufig. Deshalb hat es sich Schwäbische.de zur Aufgabe gemacht, den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Wer steht für welche Ziele, was sind persönliche Überzeugungen und wie tickt der jeweilige Kandidat persönlich? Schwäbische.de fragt, Justin Niebius antwortet.

Welche politischen Ziele wollen Sie nach der Wahl angehen?

Die Corona-Krise ist ein dramatischer Einschnitt. Es kommt darauf an, dass wir sicher aus der Krise kommen. Arbeitsplätze, Digitalisierung, Strukturkrise in der Automobilindustrie oder die Einhaltung der wichtigen Klimaschutzziele - wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen.

Was läuft im Land gut und warum?

Unser Land ist geprägt vom Fleiß und der Innovationskraft unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie der Selbständigen. Die Vereine und das Ehrenamt sind entscheidend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Darauf beruht der Erfolg Baden-Württembergs.

Was läuft im Land falsch und warum?

Das Land braucht in einigen Bereichen ein besseres Management. Bei uns wird zwar der beste Impfstoff in Windeseile erfunden, aber wir brauchen zu lange bis wir wissen, wie impfen geht. Es werden Synthetische Kraftstoffe erfunden, aus reiner Ideologie aber ewig nicht zugelassen. So funktioniert das nicht.

Wie würde der Ostalbkreis von Ihrer Arbeit in Stuttgart profitieren?

Auf allen Feldern arbeiten wir im Team daran, dass unsere Region noch zukunftsfähiger wird: bei Arbeitsplätzen, Bildung, Innovation, Forschung, bei der Mobilität, bei der ärztlichen und pflegerischen Versorgung, bei Breitband, Kultur und der Versorgung mit guten regionalen Lebensmitteln.

Der Klimawandel ist Fakt. Was würden Sie auf Landesebene dagegen tun?

Wir müssen fossile Stoffe ersetzen, z.B. durch regenerativ erzeugte Synthetische Kraftstoffe, denn nicht der Verbrenner ist das Problem, sondern die Tankfüllung. Genauso bedeutend: die Bioökonomie. Und wir brauchen schnelle Kompensation. Deshalb haben wir die Klimaschutzstiftung BW gegründet.

Wann kann man in Baden-Württemberg für einen Euro am Tag Bus und Bahn nutzen?

Die Frage ist natürlich: Wer bezahlt das? Und wird es das im ganzen Land geben oder nur in Ballungsräumen, nicht jedoch im ländlichen Raum? Ich stehe für gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land.

Noch immer gibt es zahlreiche graue und weiße Flecken auf dem Land: Wie schnell bringen Sie schnelles Internet flächendeckend in den Ostalbkreis?

Die ersten Gemeinden im Ostalbkreis können noch in diesem Jahr jedem Haushalt einen Breitbandanschluss anbieten. Ziel muss sein, dass dies so schnell wie möglich überall so ist.

Wie begegnen Sie Impfgegnern?

Ich persönlich vertraue darauf, dass die Wissenschaft und die Zulassungsbehörden nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten. Ich werbe bei anderen für dieses Vertrauen. Denn ohne Grundvertrauen geht es nicht.

Wie werden Sie die medizinische Versorgung auf der Ostalb sichern?

Die Rahmenbedingungen für medizinische Angebote und Leistungen müssen wir weiter deutlich verbessern. Daneben haben wir eine Hausarztquote beim Medizinstudium durchgesetzt. Wir wollen eine möglichst wohnortnahe Versorgung.

Drei Kreiskliniken – ja oder nein?

Klares ja. Die drei Kreiskliniken stellen eine flächendeckende Versorgung sicher. Hier wird Enormes geleistet, rund um die Uhr! Unsere Kliniken müssen es uns wert sein, sie mit aller Macht zu unterstützen.

Was müssen wir alle aus der Pandemie lernen?

Die Wertschätzung gegenüber der Pflege; Achtsamkeit gegenüber unseren Mitmenschen, Gemeinsinn statt Egoismus und der Blick auf das Wesentliche.

Wie wollen Sie die Menschen dazu bringen, mehr regionale Produkte zu kaufen – zu einem fairen Preis?

Wir wollen den Einsatz der Qualitätssiegel (QZBW und BioQZBW) des Landes verstärken. Ein neues Qualitätssiegel für in BW erzeugte Produkte ist denkbar; der Mehrerlös soll an die heimischen Produzentinnen und Produzenten gehen.

Wohnraum ist knapp und zu teuer – wie sieht Ihre Lösung aus?

Wir haben im Land die soziale Wohnraumförderung spürbar erhöht. Wir fördern die Innenentwicklung in Stadt und Land. Aber wir brauchen auch neues Bauland, da wir steigende Einwohnerzahlen haben.

Corona hinterlässt Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Wie begegnen Sie steigenden Arbeitslosenzahlen?

Wir müssen dringend die Bedingungen für neue Arbeitsplätze verbessern durch Innovationsförderung (z.B. Varta etc.). Daneben sind Ausbildung und Weiterbildung zentral.

Frauenquote – ja oder nein? Bitte begründen Sie!

Ist die Quote wirklich das Problem? Wichtig ist doch: Frauen sind genauso gute Fach- und Führungskräfte wie Männer. Sie leisten aber für die Familie mehr. Das muss endlich ausgeglichen werden durch mehr Familienarbeit der Männer und durch Instrumente, damit Familienarbeit nicht zum Nachteil wird.

Warum sollen die Menschen gerade Sie wählen?

Dank Ausbildung und Beruf habe ich die notwendige Fach- und Führungsqualifikation für die Landespolitik. Daneben ist in der jetzigen Situation politische Erfahrung enorm wichtig. Diese habe ich. Und ich bin teamfähig.

Wie lässt sich der pandemiebedingte, fast einjährige Unterrichtsausfall auffangen?

Durch bedarfsgerechte Zusatzangebote wie z.B. eine Sommerschule. Für Lehrerinnen und Lehrer und die Familien bedeutet dieses Coronajahr eine deutliche Mehranstrengung. Das müssen die Gesellschaft und die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht nur mit Worten anerkennen.

Wie wollen Sie schwer gebeutelten Branchen (Gastronomie, Handel, Friseur, Fitness…) helfen?

So schnell als möglich muss wieder geöffnet werden. Die Hilfsprogramme sind dringend notwendig. Daneben müssen wir Anschubhilfe leisten. Unser klassischer Mittelstand muss unser Rückgrat bleiben.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen und warum?

Das Buch „Die Welt im Fieber: Wie die Spanische Grippe die Gesellschaft veränderte“ von Laura Spinney. Aus der historischen Betrachtung vergangener Pandemien kann man viel lernen.

Mit welchem Prominenten möchten Sie die Rolle tauschen?

Mit keinem. Meine Aufgabe füllt mich aus und motiviert mich.

Welches politische Vorbild haben Sie?

Von Erwin Teufel habe ich sehr viel gelernt. Er ist mein früherer Chef und mein Freund. Über ihn hatte ich auch Kontakt zu Heiner Geißler, der mich immer beeindruckt hat.

Was machen Sie, wenn Sie nicht gewählt werden?

Politik ist immer ein Mandat auf Zeit. Ich habe einen Beruf als Oberregierungsrat im Staatsministerium, in den ich zurückkehren könnte.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten . . .

. . . mit meiner Familie in der Natur.

Rasenmähen oder Wäsche machen?

Je nach dem, was gerade gemacht werden muss. Bei einem Fünf-Personenhaushalt ist das öfters die Wäsche.

Meine Playlist beinhaltet folgende fünf Titel:

An Weihnachten: Oratorium von Bach, An Fastnacht: In d’r Schmidstrooß, mit den Kindern: 80 Millionen. Für den Spaß am Abend: die Hits der 80er.

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tik Tok & Co.: Social Media ist für mich . . .

. . . eine Möglichkeit, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ich nutze Facebook und Instagram.

Das mag ich gar nicht:

Menschen, die nicht teamfähig sind. Wenn jeder seine Stärken einbringt, entsteht Gutes. Teamfähig zu sein bedeutet: In der Gemeinschaft leben. Das ist die Basis der Gesellschaft.

Wenn ich in die Stadt will, fahre ich . . .

. . . mit dem passenden Verkehrsmittel.

Meine schlechteste Note in der Schule war:

ein Fünfer in Französisch.

Sollten Abgeordnete alle Nebeneinkünfte in Euro und Cent offenlegen müssen? Begründen Sie!

Nach meinem Verständnis muss sich ein Abgeordneter mit ganzer Kraft seinem Mandat widmen, also der Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger. Darum verzichte ich auf Nebentätigkeiten.