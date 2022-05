Ein Windrad vor der eigenen Haustür? Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Der Krieg in der Ukraine erhöht den Druck auf Deutschland, unabhängiger von Energieimporten zu werden. Doch nicht erst seit Beginn des Angriffskriegs will baden-württembergische Landesregierung den Windkraft-Ausbau beschleunigen. Schon im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Regierung wurden ambitionierte Ziele gesteckt - und teilweise auch schon wieder nach unten korrigiert.

Damit die Genehmigungsverfahren schneller über die Bühne gehen, wurde bereits das Widerspruchsrecht für Bürger abgeschafft. Der Rechtsweg blieb allerdings unangetastet.

Auch in der Region kommt Bewegung in den Ausbau der Windkraft: Im Altdorfer Wald soll ein großer Windpark entstehen. Der landeseigene Forstbetrieb Forst BW hatte hierfür eine Potenzialfläche von 1340 Hektar ausgeschrieben. Die EnBW plant in Leutkirch seit einiger Zeit mehrere Windkraftanlagen.

Auch die Bundesregierung will den Neubau von Windrädern vereinfachen - etwa durch geringere Abstände zu Wohngebieten. Die sind im Moment Ländersache. In Bayern gilt mit "Zehn-H" die Regel, dass der Abstand die zehnfache Höhe des Windrads betragen muss. In Baden-Württemberg geht man als Richtwert von 700 Metern aus.

Wir haben die Leser von Schwäbische.de gefragt: Was würden Sie zu einem Windrad-Bau in Ihrer Nähe sagen?

Eine Auswahl der Kommentare, die uns erreicht haben:

Nicht in den letzten Winkel der Natur, schon gar nicht in den Wald.

Franz F.: Windräder sollten dort gebaut werden, wo Wind bläst und wo bereits entsprechende Infrastruktur vorhanden ist (Gewerbegebiete, Verkehrswege, auch näher an Siedlungen) - nicht aber in den letzten Winkel der Natur, schon gar nicht in den Wald. Genauso wie bei Photovoltaikanlagen: Nicht auf den Acker oder die Wiese, solange noch ein Dach gegen Süden frei ist. Denn Acker und Wiese sind für mehr Ökologie und gesunde Lebensmittel da.

Würde mich auch finanziell beteiligen.

Walter D.: Ich würde ein Windrad in meiner Nähe akzeptieren. Und ich würde mich auch finanziell an einem Bürgerwindrad beteiligen.

Hätte kein Problem mit einem Windpark.

Andreas R. via Instagram: Natürlich gehört eine Umweltverträglichkeitsprüfung dazu, aber ich hätte kein Problem mit einem Windpark in unserer Gegend. Tatsächlich haben wir zwei kleinere in Sichtweite.

Nein, danke.

Fritz K.: Auf gar keinen Fall möchte ich diese Belästigung 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche mit Schattenschlag und Rotationsgeräuschen. Ganz ehrlich: Diese heuchlerische Doppelmoral von den Klima-Aktivisten ist nicht mehr auszuhalten. Was soll der normale Kleinbürger noch alles ertragen zu den hohen Kosten?

Windräder gehören ausschließlich in Gewerbegebiete.

Ursula B.: Ein Windrad in meiner Nähe würde ich nicht akzeptieren - davon ausgehend, dass ich in einem Wohngebiet lebe. Windräder gehören meiner Meinung nach ausschließlich in Gewerbegebiete bzw. anderweitig nicht nutzbare und die Natur nicht beeinträchtigende Außenbereiche. Windräder greifen elementar in den Lebensbereich von Mensch, Tier und Natur ein, soweit diese in der weiteren Umgebung von deren Lebensraum errichtet werden.

Niemand sollte mehr gefragt werden.

Andi. B. via Instagram: Sorry, aber da sollte niemand mehr gefragt werden, ob er das will. Beim Ruinieren unseres Klimas und dem Raubbau an der Natur wird man auch nicht gefragt. Heute haben wir keine andere Wahl mehr, als zu handeln - und das schnell.

Erfahrungsberichte einholen.

Heinz Spielvogel via Facebook: Fragt mal Menschen, die neben einem Windrad wohnen. Ich denke, danach kann die Frage beantwortet werden.

Windkraft ist ein sehr wichtiger Beitrag zur Energiewende.

Michael K.: Ich würde Windkraft in meiner Nähe uneingeschränkt akzeptieren und ausdrücklich befürworten. Windkraft ist ein sehr wichtiger Beitrag zur Energiewende, kaum eine regenerative Energiegewinnungsform hat so eine kurze energetische Amortisationszeit, einen so geringen relativen Flächenbedarf und inzwischen auch geringe Kosten pro erzeugter Kilowatt-Stunde.

Da wird auf umweltfreundliche Art und Weise Energie gewonnen.

Christoph B.: Ich würde ein Windrad in meiner Nähe eindeutig akzeptieren. Ich denke an die zahllosen Standorte in Norden und Mitte des Landes. Da wird auf umweltfreundliche Art und Weise Energie gewonnen. Sehe daher ein grundsätzlich offenes und positives Mindset als wesentlich für den Ausbau der Erneuerbaren an. Das Fundament eines Windrades kann man am Sanktnimmerleinstag wieder abbauen und die Stelle renaturieren. Das geht bei großflächig abgebaggerten Kohlerevieren nur zu einem sehr hohen ökologischem und wirtschaftlichem Preis. Bei Atomenergie verlagert man die Probleme und Risiken auf die kommenden Generationen.

Hauptsache, wir kommen von Atomkraft und Kohle weg.

Regine S.: Ich würde sogar meinen Garten zur Verfügung stellen. Hauptsache, wir kommen von Atomkraft und Kohle weg und wir werden endlich unabhängig. Bereits in den 70er Jahren gab es Diplomarbeiten zum Thema Windkraft. Schade, dass man die Zeit bis heute in diesem Zusammenhang schlichtweg verschlafen hat.

Wir rasen in ein Klimainferno.

Manne S. via Instagram: Ohne Windkraft und komplette Energiewende rasen wir in ein Klimainferno. Dann geht alles kaputt. Die Frage ist nicht "ob", sondern "warum nur" im Staatswald. Ist wohl der konservativen Politik zu verdanken.

Wir werden noch sehr viele zusätzliche Wind- und Solarkraftwerke brauchen.

Frank S.: Mit den Abstandsregeln in Baden-Württemberg und dem umfangreichen Genehmigungsverfahren (z.B. Prüfung von Lärm-, Umweltbelastung) sehe ich kein Problem. Wir werden noch sehr viele zusätzliche Wind- und Solarkraftwerke brauchen, auch um dann über Wasserstoff in Industrieprozessen vom Erdgas wegzukommen.

Wir als Betroffene stehen außen vor.

Reinhard K.: Ja zur Windkraft - aber immer am richtigen Standort: Wir haben gerade das Problem, dass ca. 600 m oberhalb unserer Quellfassung, aus der unser Dorf seit 120 Jahren versorgt wird, eine solche große Anlage erstellt werden soll. Hier haben wir natürlich Einwände, da unsere Wasserversorgung Schaden nehmen könnte. Aber wir drängen nicht auf eine Einstellung, sondern um ein Versetzen der Anlage, sodass unsere Quellfassung keinen Schaden nimmt. Nur: Deutschlands Mühlen mahlen langsam und wir als Betroffene stehen außen vor.

Das Klima freut sich und das Geld bleibt im Land.

Edgar K.: Windräder können Freude und sogar Stolz erzeugen - wenn man nur die richtige Einstellung dazu mitbringt. Jede regional erzeugte Kilowattstunde mit sauberer Energie macht uns ein Stück unabhängiger vom Ausland. Das ist wichtiger als je zuvor und leuchtet langsam jedem und jeder ein. Energie, die uns der lokale Himmel in Form von Sonne und Wind in Fülle gibt und kostenlos dazu, ist ein Geschenk des Himmels, das es anzunehmen gilt. Das Klima freut sich und das Geld bleibt im Land. Was gibt es Besseres? Gut geplant und ausgeführt, muss niemand wesentliche Nachteile befürchten, wir alle aber als Gemeinschaft haben großen Nutzen. Auch die kommende Elektromobilität wird dadurch emissionsfrei, das geht nur mit regenerativ erzeugtem Strom. Also bitte nicht lamentieren, sondern nachdenken, auf die Möglichkeiten schauen und stolz sein auf das, was wir als Baden-Württemberger selber in der Hand haben.

Anette S.: Wäre eine Bebauung seitlich der Schnellstraßen und Autobahnen mit Windkraftanlagen möglich? Da gäbe es Platz und der Störfaktor wäre nicht so hoch.