Windisch freut sich auf Jugendkirche

"Die Erfahrungen in Schwäbisch Gmünd und in Ravensburg haben gezeigt, dass für junge Leute die Eucharistie etwas sehr Wichtiges ist", unterstreicht Dekanatsjugendpfarrer Pater Jens Bartsch. So sei bisher angedacht, einmal im Monat, an einem Sonntagabend, in der Marienkirche Eucharistie zu feiern. Der Geistliche hofft, dass viele Jugendliche kommen und mitarbeiten: "Ich wünsche mir, dass es ein Raum wird, wo die Jugendlichen sich wohlfühlen und gemeinsam ihren Glauben erleben und feiern."

Vorbild für die Ellwanger Jugendkirche soll nicht die "Urjugendkirche" in Oberhausen sein, sondern das Ravensburger Modell, da das ländlich geprägte Ravensburg von der Struktur her am ehesten mit Ellwangen vergleichbar ist. Ravensburg machte in den letzten viereinhalb Jahren nur positive Erfahrungen. Die monatlichen Gottesdienste werden regelmäßig von 150 bis 200 Jugendlichen besucht, wie der Ravensburger Jugendpfarrer Bernd Hillebrand berichtet: "Der Sonntagabend ist eine Superzeit für Jugendliche." Inszenierung, Ästhetik, Emotion und Simulation hält Hillebrand für sehr wichtig. Und er betont: "Es geht darum, Glaube nicht nur kognitiv zu kommunizieren. Der Gottesdienst muss was mit meinem Leben zu tun haben, der Gottesdienst muss mich ästhetisch und emotional ansprechen. Die Musik ist ein wichtiger Botschafts- oder Inhaltsträger. Es muss eine Musik sein, die michberührt, die mich anspricht, die einen zur Ruhe kommen lässt."

Die Initiative ging von der Kirchengemeinde Sankt Vitus aus. "Es war ein Wunsch des Kirchengemeinderats, von Pfarrer Michael Windisch und von mir", sagt der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats von Sankt Vitus, Paul Feil: "Die Jugendkirche sowie die Verstärkung und Intensivierung der Jugendarbeit sind von uns schon länger im Gespräch." In diesem Zusammenhang verweist Feil auf die Überlegungen für die Nutzung der Marienkirche, die in den letzten Jahren für viel Geld eine Notsicherung erfahren hat. "Die Marienkirche wird dann die Jugendkirche sein, ein Angebot für die Seelsorgeeinheit Ellwangen und darüber hinaus für die angrenzenden Gemeinden und Dekanate. Im Zentrum wird die Eucharistie stehen, mit modernen Elementen wie moderner Beleuchtung, Kerzenlicht, Tüchern und Musik." Es sollen aber auch Wortgottesdienste und Meditationen stattfinden.

Dazu soll das Gotteshaus in Absprache mit dem Landesdenkmalamt umgebaut werden. So sollen die ersten drei Bankreihen in der Marienkirche entfernt und auf Höhe des bisherigen Altarraums bis zur ersten Säule ein Holzboden eingezogen werden, damit man sich um den Altar versammeln kann. Die Marienkirche soll aber jederzeit für Gottesdienste aller Art zur Verfügung stehen, für Requien, Trauungen oder Gottesdienste zu den Marienfesten. "Die Bänke werden ausgebaut und sauber eingelagert", schildert Pfarrer Windisch das Vorhaben, dass "alles jederzeit rückbaubar ist". Die Jugendkirche soll, so Windisch, ein Angebot von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für Jugendliche und junge Erwachsene sein. "Die Jugendlichen sollen wieder Geschmack an Glauben und Kirche finden und sich in ihren eigenen Kirchengemeinden einbringen."

Zum Vorbereitungsworkshop am Sonntag, 27. September, von 13 bis 19 Uhr im Jeningenheim sind die Jugendlichen zur Mitarbeit eingeladen.

Von unserem MitarbeiterJosef Schneider