Windböe erfasst historisches Flugzeug – hoher Sachschaden

Auf dem Flugplatz Leutkirch - Unterzeil entstand am Samstagnachmittag an einem historischen Flugzeug Sachschaden in Höhe von etwa 100 000 Euro. Die mit zwei Personen besetzte Cessna 195 war bereits gelandet und im Ausrollen befindlich, als die Maschine um 15.14 Uhr von einer Windböe erfasst und ruckartig gedreht wurde. In der Folge wurde das Bugrad abgerissen, so dass das Flugzeug auf der rechten Rumpf- und Tragflächenseite liegen blieb. Die beiden Insassen konnten glücklicherweise unverletzt aussteigen. Am Flugzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Tragisch: Bei der älteren Cesna 195 aus Bad Wörishofen handelt es sich wohl um das letzte fliegende Modell, des laut Wikipedia bis 1954 produzierten Flugzeugtyps.