Wimpernschlagfinale in Ellwangen

Das 9. Ellwanger Sparkassen-Meeting hat an diesem Samstag bei perfekten äußeren Leichathletik-Bedingungen stattgefunden. Am Nachmittag standen vor allem die Sprint- und Laufdisziplinen im Mittelpunkt - wenngleich abseits der Tartanbahn im Ellwanger Waldstadion auch die Wurfdisziplinen über die Bühne gingen.

Vor den Zuschauern, darunter viele Angehörige der Athleten, lieferten sich Profis und Amateure (mit Startern von vielen hiesigen Vereinen) bei den Wettbewerben einen Leistungsvergleich. „Das ist uns wichtig“, merkte Ferdinand Saupp vom Organisationsteam der DJK-SG Ellwangen zum Starterfeld an.

In der Königsdisziplin, dem 100-Meter-Finallauf, erlebten die Besucher der Veranstaltung ein Wimpernschlagfinale: Der Brite Leroy Cain setzte sich in 10:45 Sekunden eine hundertstel Sekunde vor dem Tübinger Moritz Riekert durch. Für beide Athleten bedeutete dieses Finish ihre persönliche Bestleistung in diesem Jahr. Cain, schnellster U23-Mann Großbritanniens über 200 Meter, siegte eine Stunde später auch noch über seine Paradestrecke. Die 200 Meter gewann der 23-jährige Londoner in 21:31 Sekunden.