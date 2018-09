Wilsingen steht Kopf für die Sichelhenke

Seit Freitagabend wird in Wilsingen ausgiebig gefeiert. Dass für Abwechslung bei Musik, Attraktionen oder leckerem Essen bei der Sichelhenke ausreichend gesorgt war, dafür trug der Musikverein mit seinen zahlreichen emsigen Helfern Verantwortung. Nächstes Wochenende geht es nochmal rund in Wilsingen.

„Auf zur Sichelhenke“ – mit der Modenschau des Trochtelfinger Modehauses Schoser begann das Festwochenende. „Wir wollten den Leuten etwas Neues bieten, so kam die Idee der Modenschau“, erklärte Hans Sontheimer, der zusammen mit Steffen Vopper und Melanie Schenzle das Vorstandsteam bildet. Dass die neuesten Herbst- und Wintertrends auch stilgerecht präsentiert werden konnten, wurde ein Laufsteg aufgebaut. Rund 700 Zuschauer wollten Schosers feinsten Zwirn sehen, worüber sich Inhaber Bernhard Schoser als auch die Musiker sehr freuten. „Das war für beide ein toller Erfolg, der Verein hat alles bestens für uns vorbereitet“, lobte Bernhard Schoser.

Hans Sontheimer wiederum freute sich über den damit verbundenen Zulauf. „Sonst hätten wir kaum so viele Gäste schon am Freitagabend bekommen“, war er sich sicher. Zur seiner freudigen Überraschung überreichte ihm Bernhard Schoser einen Spendenscheck für den Verein in Höhe von 800 Euro. Im direkten Anschluss an die Mode bauten die fleißigen Musiker schnell den Laufsteg ab, so dass die Partyband „Albsound“ die Bühne übernehmen konnte und in gewohnt hervorragender Show- und Liedpräsentation für Partystimmung sorgte. Hans Sontheimers Parole, „Tanzen bis die Absätze glühen“, wurde bis zum Programmende in die Tat umgesetzt.

Auch am Samstag wurde lang und intensiv weiter getanzt, bei der „Malle-Party“ feierte das junge und junggebliebene Publikum ausgelassen zur Musik von „Partymaschine XXL“. Anschließend animierte die Stimmungskanone Markus Becker, Interpret des „Roten Pferds“ das begeisterte Publikum zu einer ausgelassenen Mitmach-Party. Dafür wurde das Zelt weitestgehend leergeräumt und mit Stehtischen bestückt, sodass die „Malle-Party“ voll in Fahrt kam.

Alles rund ums Holz

Bereits am Sonntagmorgen wurde ein feierlicher Gottesdienst von Pfarrer Josef Hengler zelebriert, also legten die Musiker zuvor eine Nachtschicht ein, um dem Zelt mit schön dekorierten Tischreihen das passende Ambiente zu verleihen. Die Musikkapelle umrahmte zusammen mit dem Waldarbeiterchor Zwiefalter Alb den Gottesdienst. Ganz im Zeichen der Blasmusik ging gestaltete sich der Sonntag. Zum Frühschoppen unterhielt die Musikkapelle aus Mundingen, gefolgt von Musikern aus Stetten/Hörschwag und der Trachtenkapelle aus Würtingen. Zum sonntäglichen Ausklang spielte die Föhrenberger Blasmusik auf. Im Außenbereich gab es beim Holztag alles über den wertvollen Rohstoff und dessen Verarbeitung zu erfahren. Von der Stammbearbeitung über die Energiegewinnung bis zum fertigen Endprodukt waren Maschinenparks und Gerätschaften zu bestaunen. Dem Drechsler konnte man über die Schulter schauen, genauso wie dem Fasnetsmaskenschnitzer.

Am kommenden Wochenende gibt es nochmal ein fulminantes dreitägiges Programm, beginnend am Freitag mit der Brasserie Fäscht Bänkler und am Samstag mit den Jungs der Band Volxrock, die sich mit ihrem unverwechselbaren Stil schon international einen Namen gemacht haben. Am Sonntag gibt es neben vielen Attraktionen auch die Möglichkeit, ein E-Bike Probe zu fahren, oder von einem geschulten Guide des Deutschen Alpenvereins an seiner Fahrtechnik mit seinem Mountainbike im aufgebauten Parcours zu feilen. Karten für die Abendveranstaltungen sind über die Vereinshomepage zu erhalten: www.musikverein-wilsingen.de