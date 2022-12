Willy-Brandt-Medaille für Norbert Zeller

Friedrichshafen (sz) - Die Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Friedrichshafen, Daniela Gubalke und Matthias Eckmann, haben an der Jahresabschlussfeier in einem bildreichen Jahresrückblick die vielseitige Arbeit des Ortsvereins gezeigt. Sie beglückwünschten zudem zahlreiche Genossinnen und Genossen zu deren langjähriger Mitgliedschaft, teilt die Häfler SPD mit.

Insbesondere der „Willy-Jahrgang“ mit 50 Jahren Mitgliedschaft war stark vertreten. Acht Genossinnen und Genossen traten 1972 ein, nachdem die SPD erstmals stärkste Bundestagsfraktion und Willy Brandt als Bundeskanzler wiedergewählt wurde. Einer dieses Jahrgangs ist SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender Norbert Zeller. Ihm wurde als besondere Ehrung für seine Verdienste in der SPD die Willy-Brandt-Medaille verliehen. Die Laudatio hielt der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster aus Biberach. „Du bist ein Wehrdienstverweigerer der ersten Stunde“, stieg Gerster in seine Rede ein. Nach seinem Zivildienst im Jugendhaus Seemoos und seinem Studium an der PH-Weingarten zum Grund- und Hauptschullehrer und einem Zusatzstudium am Sonderpädagogischen Institut in Reutlingen, arbeitete Zeller als Sonderschullehrer. Er trat im Oktober 1972 in die SPD ein – im Alter von 22 Jahren. „Der Anlass für dich war die Friedenspolitik von Willy Brandt und seinem Aufruf ‚Mehr Demokratie wagen‘ und die Erkenntnis, dass es nicht ausreicht, Verbesserung der Lebensverhältnisse in einer Obdachlosensiedlung zu fordern, sondern sich selbst kommunalpolitisch zu engagieren, um eine größere Wirkung zu erzielen“, berichtete Gerster. Zahlreiche politische Ämter und Mandate folgten. Seit 1979 ist Norbert Zeller im Kreistag des Bodenseekreises und seit 2004 SPD-Fraktionsvorsitzender sowie in verschiedenen Ausschüssen aktiv. Von 1980 bis 1994 war der gebürtige „Häfler“ im Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen und seit 1994 ist er Mitglied im Regionalverband Bodensee-Oberschwaben.

In der Landespolitik war Zeller jahrelang engagiert: von 1988 bis 2011 als Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, Mitglied im Schulausschuss und Beirat der Landeszentrale für politische Bildung. Als Vorsitzender des Schulausschusses war er von 2001 bis 2011 aktiv. „Bildungs- und Sozialpolitik waren schon immer dein Steckenpferd“, sagte Gerster. So war Zeller von 2011 bis 2015 Leiter der Stabstelle für Gemeinschaftsschulen und Inklusion im Kultusministerium Baden-Württemberg und wirkte maßgebend beim Aufbau des Gemeinschaftsschulwesens in Baden-Württemberg mit.

Der Medaillen-Träger nahm die Ehrung entgegen und wurde nach langanhaltendem Applaus konkret: „Ohne Willy Brandt hätte ich als Arbeiterkind damals nicht studieren können.“ Seinen Einsatz in der Sozial- und Bildungspolitik begründete Zeller damit, dass er selbst aktiv wurde, nachdem er gesehen hatte, dass in einem Stadtgebiet in Friedrichshafen 90 Prozent der Kinder auf die Sonderschule gehen. „Das ist soziale Ungerechtigkeit, das darf nicht sein,“ wurde Zeller deutlich. Er habe sich in seiner politischen Laufbahn immer für eine gerechtere Bildungspolitik und für die „kleinen Leute“ eingesetzt. So habe er maßgeblich bei der Umsetzung der Gemeinschaftsschulen in Friedrichshafen und im Bodenseekreis mitgewirkt. „Meine kommunalpolitische Verbundenheit ist mir immer wichtig, besonders mein Engagement für die Bodenseeregion“, sagte Zeller.