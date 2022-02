Willkommenstreff für Neubürger am 9. März

Ravensburg (sz) - Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Freiwilligenagentur Ravensburg heißen am Mittwoch, 9. März, um 17 Uhr Neubürger in Ravensburg willkommen. Nach einer Begrüßung im Rathaus durch Oberbürgermeister Daniel Rapp haben die Neu-Ravensburger die Möglichkeit, ihre neue Heimat bei einer Stadtführung kennenzulernen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Im Anschluss werden sie von Ehrenamtlichen im Foyer des Rathauses willkommen geheißen. Hier können sie erste Kontakte knüpfen und sich über die zahlreichen Mitmachmöglichkeiten in Ravensburg informieren. Es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) und eine Maskenpflicht (FFP2). Ebenfalls gelten die derzeit aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen sind bei der Freiwilligenagentur der Stadt Ravensburg im Rathaus, Marienplatz 26, unter Telefon 0751/821 02 oder per E-Mail an freiwilligenagentur@ravensburg.de möglich.