Williams Pferd unter Drogenverdacht

Zu den merkwürdigen Aufgaben eines Prinzen aus dem Hause Windsor zählt es, während einer Geburtstags-Parade auf einem Pferd sitzen und salutieren zu müssen. Mit schön warmer Kopfbedeckung, einer Bärenfell-Mütze um genau zu sein. Zu Ehren seiner Oma Queen Elisabeth traf es am Donnerstag auch Prinz William, der kürzlich schon einmal zur Probe auf dem Pferd saß.

In der als wenig zimperlich bekannten Zeitung „Daily Mail“ hatte daraufhin ein Militärveteran den delikaten Verdacht geäußert, dass Prinz Williams’ Pferd gemäß seiner Beobachtungen unter Drogen gesetzt worden sein könnte. Dazu muss man wissen, dass Pferde bisweilen nervös reagieren, wenn zwei Millionen grölende Briten am Straßenrand eine Parade bejubeln. Zur Beruhigung könnte man da rein theoretisch Medikamente einsetzen. Ein Sprecher des Prinzen lehnte es allerdings rundheraus ab, dazu auch nur überhaupt irgend etwas zu sagen.

Bekannt geworden sind indes schon Fälle, in denen berittene Soldaten der Queen ihre Pferde mit Bier betrunken gemacht haben, weil manche es lustig finden, wenn so ein angeheiterter Gaul einen Kameraden abwirft. Seine königliche Hoheit Prinz William ist am Donnerstag zum Glück nicht vom Pferd gefallen. Das wäre freilich auch einer nationale Katastrophe gleichgekommen. Aber alles lieft stocknüchtern ab und das Pferd hatte offensichtlich null Promille. Ob der TV-Militärveteran diese Nüchternheit für sich reklamieren kann, oder nicht vielmehr einen im Tee hatte, spielt im Nachhinein auch keine Rolle mehr. (nyf)