Wilhelmsdorf braucht neue Kindergartenplätze

Über reichen Kindersegen kann sich die Gemeinde Wilhelmsdorf freuen. Das bedeutet aber auch einen steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen für die Kinder. Als Sofortlösung beschloss der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause die Einrichtung einer Waldgruppe, die in den Kindergarten Friedenstraße integriert werden soll. Diese soll bereits zu Beginn des Jahres 2020 ihren Betrieb aufnehmen. Weiterhin wurde die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zum Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder zwischen einem und sechs Jahren zu erarbeiten.

Grundlage aller Planungen ist eine Elternumfrage mit anschließender Bedarfsplanung der Kindertageseinrichtungen in Wilhelmsdorf. Die Ergebnisse sowie die Folgerungen daraus stellte Ann-Kathrin Kraus, in der Gemeinde zuständig für Bildung und Gemeindeentwicklung, dem Gremium vor. Nach ihren Ausführungen wäre ein kurzfristiger Lösungsansatz die Schaffung einer Waldgruppe, die an den Betrieb des Kindergartens Friedenstraße angegliedert werden kann. Gedacht ist auf Grund der vielen Anmeldungen für Zweijährige die Eröffnung einer altersgemischten Gruppe für Zwei- bis Sechsjährige in einem für Betreuungszwecke ausgelegten „Bauwagen“ auf einem geeigneten Waldgrundstück. Eine solche kurzfristig verwirklichbare Lösung könne auch langfristig beibehalten werden, da in Zukunft verstärkt Plätze für Kinder ab drei Jahren benötigt werden, führte Ann-Kathrin Kraus anhand ihrer Zahlen aus. Die Kosten für die Beschaffung eines Bauwagens mit Ausstattung belaufen sich auf rund 70 000 Euro, die im Nachtragshaushaltsplan für 2019 neu aufgenommen werden müssten. Dazu kommen die laufenden Kosten für den Betrieb der Waldgruppe in Höhe von rund 120 000 Euro pro Jahr.

Unabhängig von einer Neukonzeption beim Betrieb der Kindergärten sei die Schaffung von Räumen für zusätzlich zwei bis drei Gruppen notwendig, legte Kraus dar. Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung die Erweiterung des Kindergartens Friedenstraße. Zusätzlich wird an Kooperationen mit dem Schulkindergarten St. Christoph in Zußdorf und der Schule am Wolfsbühl gedacht.

Kämmerer Stephan Gerster machte sich zu der Finanzierung dieser Räume Gedanken. Die Investitionskosten liegen bei etwa bei einer Million Euro. Weiter erklärte er, dass es für das Vorhaben keine Bundesförderungen mehr gebe. Es könnten nur noch Mittel aus dem Ausgleichsstock erwartet werden. „Wir haben dann die Aufgabe unseren Eigenanteil in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro zu finanzieren. Das ist eine Investition, die nicht in unsere bisherige Finanzplanung hineinpasst“, zeigte Gerster die Brisanz des Themas aus finanzieller Sicht auf.