Wer aktuell einen Blick auf das nun seit Jahren umstrittene Holz-Gebäude im Wildpark hinter Wildpoltsweiler wirft, bemerkt gleich: hier ist zurückgebaut worden. Wildparkcafébetreiber Franz Späth, Ehemann der Antragsstellerin Doris Späth, hatte lange gegen eine Rückbauverfügung für das Bauprojekt gekämpft. Das ist wegen seiner größeren Abmessung und der Ausführung als geschlossenes Gebäude von der Baubehörde mit einer Rückbauverfügung belegt worden. Nun scheint es, dass man seitens der Betreiber eingelenkt hat – und die Rückbauverfügung erfüllt worden ist. Ein gutes Stück Arbeit sei es gewesen, Wände, Dach und auch die Betonbodenplatte, bestätigt Familienoberhaupt Franz Späth auf Nachfrage. Beim Termin vergangene Woche habe man die Baubehörde zufriedenstellen können, eine Abnahme sei erfolgt. Auch mit der Schankerlaubnis sei nun alles klar. „Ein paar Details fehlen noch, am Gebäude und in der juristischen Aufarbeitung“, deutete Späth an. Vor dem offiziellen Saisonstart soll ein Rolltor vor der Imbiss-Theke eingebaut werden, auch ein paar Reparaturarbeiten seien wohl noch zu erledigen. An den vergangenen Wochenenden waren schon einige Besucher da. Familie Späth freut sich nach dem vollendeten Rückbau auf viele Gäste zur Saison-Eröffnung.