Wilde Räuber und tolle Wanderungen

Die Ortsgruppen Isny und Wangen verbrachten die Tage im Spessart mit Quartier in Weibersbrunn. Bei der Anfahrt wurde ein Stopp in Würzburg eingelegt mit einer Führung durch die Residenz und anschließend ein Bummel durch die Stadt. Am Abend trafen wir dann in unserem Quartier ein.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen des Hochspessart, wir erklommen den höchsten Gipfel mit 585 Höhenmetern. Kurz vor dem Gipfel wurden wir von Räubern überfallen. Sie schnappten sich gleich eine Frau und einen Mann, die zu ihrem Lagerplatz geschleppt wurden; hier hing schon der Strick, um nach dem Verhör aufgehängt zu werden. Es war ein riesiger Spektakel, der mit Schnaps und Most sowie einem Vesper endete. Weiter ging es durch den herrlichen Spessart mit Erklärungen von unserem Wanderführer Wolfgang. Wir kamen alle wieder gut im Hotel an.

Der dritte Tag stand ganz im Zeichen des Hasenstab. Er war im Mittelalter ein sagenumwobener Wilderer, er erschoss aber nie einen Menschen, so kamen wir nach 13 Kilometern in Rothenbuch an, für einige war das genug und sind mit dem Bus zurückgefahren. Die Weitwanderer legten noch sechs Kilometer zu.

Am vierten Tag haben wir die Stadt Aschaffenburg besucht. Es gab eine Stadtführung mit anschließender Freizeit. Diejenigen, welche keine Stadtführung wollten, stiegen früher aus, um zu unserem Quartier 18 Kilometer zurückzuwandern.

Am fünften Tag gingen wir ab Hotel zum Schloss Mespelbrunn durch herrliche Laubwälder. Im Schloss Mespelbrunn hatten wir eine interessante Führung, weiter ging es nach Hessenthal zu einer Wallfahrtskirche. Unser Wanderführer Wolfgang erklärte uns alles sehr ausführlich. Nach 13 Kilometer endete für einige die Wanderung, der Bus wartete schon auf uns. Die anderen wanderten zur Elsavaquelle und zurück ins Hotel rund zwanzig Kilometer.

Am letzten Wandertag fuhren wir nach Ebersbach und wanderten auf dem Rotweinweg nach Klingenberg, hier stand der Bus. Welche, die noch nicht genug hatten, wanderten weiter nach Großheubach, dort wurden wir in einem Hecker (Besen) zum gemütlichen Ausklang erwartet. Bei der Heimfahrt besuchten wir noch ein Museumshammerwerk. Ein uriger Schmied erklärte uns die Funktion des Hammers und führte ihn auch vor. Nun ging es flott wieder ins Allgäu zurück mit einem Abschlussessen im Gromerhof. Ein herzliches Dankeschön an unser ORGA Team, es war wieder ganz toll.