Wild Wings verlieren in Mannheim 2:3

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Adler Mannheim den Schwenninger Wild Wings ihre Grenzen aufgezeigt. Im Duell der beiden noch ungeschlagenen Teams der Staffel Süd setzten sich die Kurpfälzer 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) gegen die Mannschaft von Trainer Niklas Sundblad durch und bauten die Tabellenführung aus.

Die Mannheimer mussten auf ihren neuesten Neuzugang Craig Schira verzichten. Der 32-jährige kanadische Verteidiger, der zuletzt in Schweden aktiv war, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Laut Angaben der Adler hatte er aber noch keinen Kontakt zur Mannschaft und verbleibt in Quarantäne.

Die Gastgeber startete mit viel Schwung in das Derby und das Duell um Platz eins. In der sechsten Minute brachte Stefan Loibl gegen Tormann Patrik Cerveny Mannheim in Front. Erstmals gerieten die Wild Wings in dieser Saison also in Rückstand. Der Druck der Hausherren war hoch, die Wild Wings waren aber auch zu passiv. Der frühere Schwenninger Matthias Plachta schoss zum 2:0 ein, als die Zuordnung in der Defensive der Gäste nicht stimmte. Dann halfen die Adler unfreiwillig den Gäste in die Partie. Jason Bast spielte im eigenen Drittel einen kapitalen Fehlpass auf Boaz Bassen, der ließ sich die Chance nicht nehmen ließ und Mannheims Goalie Dennis Endras überwand. Jetzt war Schwenningen im Spiel und fuhr endlich einige gute Angriffe. Troy Bourke verpasste nur knapp den Ausgleich.

Während die Referees im ersten Drittel alles durchgehen ließen, verließen sie im zweiten Drittel ihre Linie und pfiffen jede Kleinigkeit. Darin Olver musste in die Kühlbox. Das Powerplay der Mannheimer war aber nicht gut genug. Als der Schwenninger gerade von der Strafbank kam, bot sich ihm eine Breakchance, Olver brachte das Spielgerät aber nicht im Adler-Gehäuse unter. Anschließend gab es für die Mannen vom Neckarursprung ein Überzahlspiel. Der Schlagschuss von Jamie MacQueen ging aber daneben. Bei fünf gegen fünf Feldspieler konnte sich Cerveny gegen Markus Eisenschmid auszeichnen. Tylor Spink wanderte anschließend auf die Strafbank. Wieder zog Eisenschmid ab, Cerveny war aber mit seiner Fanghand zur Stelle. Gegen den Schuss von David Wolf schien Schwenningens Schlussmann nicht machtlos. Er traf im Powerplay mit seinem vierten Saisontreffer zum 3:1 (37.).

Trotz des Rückstands von zwei Toren gab sich der SERC nicht auf. Aber weder Daniel Pfaffengut noch Andreas Thuresson hatten ihr Visier richtig eingestellt. Wegen Beinstellens musste Mannheims Bast auf die Strafbank. Die Überzahl konnte MacQueen nicht zum Anschlusstreffer ummünzen. Auf der Gegenseite verpasste Wolf in guter Position im Schwenninger Torraum den vierten Treffer für seine Farben.

In der 52. Minute fehlte den Neckarstädtern nur wenige Zentimeter zum zweiten Tor. Goalie Endras war bei einem Versuch von Bassen schon geschlagen, aber Plachta verhinderte das 2:3, indem er den Puck noch vor der Torlinie klärte.

Obwohl Mannheim in den letzten Minuten noch einmal in Unterzahl agierte, gelang es den Wild Wings nicht mehr das Blatt zu wenden. Tyson Spink erzielte in der 57. Minute nur noch das 2:3. SERC-Verteidiger Johannes Huss musste nach einem Bandencheck vom Eis gebracht werden.