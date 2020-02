Wild Wings verlieren in Krefeld nach Verlängerung 2:3

Auch im siebten Auswärtsspiel in Folge haben die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Spielfläche nicht als Sieger verlassen. Bei den Krefelder Pinguinen verlor der SERC nach Verlängerung 2:3 (0:1, 1:1, 1:0).

Einen Leckerbissen durften die Zuschauer beim Duell des schwächsten Heimteams (21 Punkte) mit der schwächsten Auswärtsmannschaft (sieben Zähler) nicht erwarten. Und es war auch eher biedere Hausmannskost zu sehen. Die Pinguine waren anfangs die aktivere Mannschaft. Daniel Pietta und Philip Bruggisser brachten den Puck aber nicht an SERC-Torwart Dustin Strahlmeier vorbei. Auf der anderen Seite scheiterte David Cerny am Krefelder Keeper Oskar Östlund. Colby Robak musste danach in die Kühlbox. Sieben Sekunden vor Ablauf der Strafe traf Martin Schymainski zum 1:0. Philipp Kuhnekath verpasste den möglichen zweiten Treffer der Gastgeber. „Man merkt den Mannschaften die Nervosität an“, sagte Wild-Wings-Verteidiger Benedikt Brückner nach dem ersten Drittel seines 500. DEL-Spiels. Mitspieler Dylan Yeo bestritt seine 300. DEL-Partie.

66 Sekunden waren im zweiten Drittel gespielt, da ertönte wieder die Tor-Musik der Pinguine. Philip Riefers traf zum 2:0 ins Schwarze. Verteidiger Mark Fraser gab dabei nicht die beste Figur. Die läuferischen Defizite des Schwenninger Kapitäns sind eigentlich klar ersichtlich. In der 27. Minute knackten die Schwäne, die 100-Tore-Marke der Saison. Alexander Weiß erzielte seinen zehnten Saisontreffer. Der SERC war jetzt besser im Spiel. Die Partie war nach dem Anschlusstreffer wieder offen.

Im abschließenden Spielabschnitt versuchten sich die Gäste verstärkt in der Offensive. Allerdings blieben die Aktionen wenig zwingend. Auf der Gegenseite musste Strahlmeier zweimal eingreifen, um den dritten Gegentreffer zu verhindern. In der 50. Minute leistete sich Robak schon die dritte Strafzeit an diesem Abend. Anders als beim 0:1 konnten die Hausherren die Überzahl aber nicht nutzen. Mirko Sacher hatte später allein vor Östlund die Chance zum 2:2, traf die Scheibe aber nicht richtig und musste wegen Hakens in die Kühlbox. In Unterzahl glich Troy Bourke dann zum 2:2 aus. Nach dem Tor wirkte Schwenningen von der Rolle, war zu passiv. In Unterzahl, weil zu viele SERC-Spieler auf dem Eis waren, retteten sich die Wild Wings in die Verlängerung. Dort sorgte Bruggisser nach 24 Sekunden für die Entscheidung.