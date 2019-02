Statt eines anvisierten Sechs-Punkte-Wochenendes sind die Schwenninger Wild Wings komplett leer ausgegangen. Nach dem 4:5 bei den Iserlohn Roosters am Freitag gab es auch am Sonntag keine Zähler. Die Mannschaft von Trainer Paul Thompson verlor daheim das Derby gegen die Adler Mannheim 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).

Bei den Wild Wings musste Verteidiger Mirko Sacher verletzungsbedingt passen, für ihn rückte der junge Julian Kornelli ins Team. Dies war die einzige Veränderung zur Niederlage in Iserlohn. Die Mannheimer spielten hingegen in derselben Formation wie beim 2:1-Sieg im Spitzenspiel in Düsseldorf.

Die Gäste aus der Kurpfalz legten einen Traumstart hin und gingen bereits nach 16 Sekunden in Front. Ben Smith passte hinter dem Schwenninger Kasten stehend auf den ungedeckten Luke Adam und der netzte gegen SERC-Goalie Dustin Strahlmeier ein. Die Mannheimer betrieben ein aggressives Forechecking. Deshalb hatten die Schwenninger große Mühe, ihre Angriffe aufzubauen. Simon Danner schaffte es wenigstens einmal ins gegnerische Drittel. Aber Adler-Torwart Chet Pickard war zur Stelle.

Mannheim narrt Strahlmeier mit einstudiertem Trick

Phil Hungerecker leistete sich dann ein übles Foul an der Bande gegen Schwenningens Istvan Bartalis. Der Mannheimer Youngster war mit zwei Strafminuten noch gut bedient. Philip McRae besaß im Powerplay eine Schusschance für die Wild Wings, Pickard war aber auf dem Posten. In der 17. Minute schraubte der Tabellenführer in Unterzahl das Ergebnis auf 2:0. Das Tor war einigermaßen unglücklich für die Wild Wings entstanden. Der Pass von Marcus Kink auf Tommi Huhtala war noch genial. Dann schien es aber, als ob Huhtala den Puck nicht richtig getroffen habe. Strahlmeier war scheinbar irritiert und ließ die Scheibe passieren. „Das war von Huhtala so gewollt. Das war ein einstudierter Move“, sagte Adler-Teamleiter Youri Ziffzer gegenüber unserer Zeitung.

Das zweite Drittel brachte auf beiden Seiten nur wenige Chancen. Schwenningen wurde eigentlich nur in Überzahl gefährlich. Mirko

Höfflin und Rihards Bukarts verpassten bei einem durchaus gefälligen Powerplay der Schwäne das Anschlusstor. In Unterzahl arbeiten die Wild Wings gut und ließen den Adlern kaum Möglichkeiten zu. Bei fünf gegen fünf Feldspieler zog Mannheims Verteidiger Cody Lampl von der blauen Linie ab. Strahlmeier war aber auf dem Posten. Die Partie war vor dem Schlussdrittel keineswegs entschieden.

SERC-Stürmer Marcel Kurth zog bei einem Break zu Beginn des dritten Drittels ab. Der Puck ging aber knapp vorbei. Auf der anderen Seite zeigte Strahlmeier eine starke Fanghandparade gegen Ex-NHL-Star Benjamin Smith. Was Schwenningen fehlte, war ein Tor. Dann agierten die Nordbadener in Überzahl. Im Powerplay trafen die Gäste zwar nicht. Aber bei fünf gegen fünf machte Markus Eisenschmid mit dem dritten Treffer den Deckel auf das Spiel. Und es kam noch besser für den Spitzenreiter. Chad Kolarik netzte in der 58. Minute zum Endstand ein.

Dem Tabellenführer aus Mannheim reichte eine solide Leistung zum klaren Sieg am Neckarursprung. Da die Iserlohn Roosters in Bremerhaven 3:2 siegten, sind die Wild Wings wieder Tabellenletzter. Nun ist erst einmal Länderspielpause. Für die Wildschwäne geht es am Freitag, 15. Februar, mit einem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin weiter.