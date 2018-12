Die Aufholjagd der Schwenninger Wild Wings auf die Play-Off-Plätze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist gestoppt worden. Nach zwei Siegen in Folge verlor die Mannschaft von Trainer Paul Thompson in der mit 6215 Zuschauern ausverkauften Helios Arena 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) gegen die Kölner Haie.

Die Begeisterung für den SERC zeigte sich nach dem Derbysieg bei den Adlern Mannheim (2:1) lange vor dem Spiel gegen Köln. Die Abendkassen öffneten am Freitag gar nicht mehr. Erstmals war die Helios-Arena in dieser Saison mit 6215 Zuschauern ausverkauft. Bei den Wild Wings mussten die Stürmer Rihards Bukarts und Kai Herpich überzählig draußen bleiben. Vor der Partie wurde Schwenningens Kapitän Simon Danner, der am Mittwoch beim Erfolg in Mannheim sein 700. Spiel bestritten hatte, geehrt.

Die erste gute Möglichkeit besaßen die Haie, die nur mit 20 Mann angereist waren. Vier Spieler fehlten verletzungsbedingt. Nationalspieler Felix Schütz brachte die Scheibe aber nicht im Tor der Wild Wings unter. Auf der anderen Seite zog der agile Philip McRae alleine vor das von Gustaf Wesslau gehütete Gästegehäuse. Der Schwenninger Stürmer wurde im letzten Moment von einem Kölner Schläger behindert, die Pfeife des Referees blieb aber stumm. Anschließend agierten die Wild Wings in Überzahl. Dem Powerplay fehlte wie so oft in dieser Saison die Präzision. Stattdessen gingen die Haie in der 15. Minute in Front. Ben Hanowski hatte viel Platz und ließ Goalie Dustin Strahlmeier keine Abwehrchance. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich. Weder Istvan Bartalis noch Vili Sopanen oder Markus Poukkula, der bei seinem Comeback wieder agil wirkte, konnten Wesslau überwinden.

Poukkula und Sopanen vergaben zu Beginn des zweiten Drittels gute Chancen. Dann agierten die Gäste mit einem Mann mehr auf dem Eis, die Wild Wings zeigten aber ein gutes Unterzahlspiel. Anschließend gab es ein Powerplay für Schwenningen. Die Einheimischen spielten es gut aus. Als die Kölner gerade wieder komplett waren, schoss Danner in den leeren Haie-Kasten zum 1:1 ein. Dominik Bittner kassierte danach einen unnötigen Scheibenverlust an der gegnerischen blauen Linie. Danner musste danach eine Strafzeit nehmen. Die Domstädter spielten ein starkes Powerplay, Fabio Pfohl zog ab und Hanowski hielt seinen Schläger in den Schuss. Da gab es für Strahlmeier nichts zu halten. Mit dem 2:1 ging Köln in die zweite Drittelpause.

Mit zwei guten Chancen begann das Schlussdrittel für Schwenningen verheißungsvoll. Die Hoffnung auf einen Punkt zerstörte aber Frederik Tiffels (50.), der zum 1:3 einschoss. Nach einem gewonnenen Bully im Drittel der Hausherren war der Nationalspieler zur Stelle. Selbst eine Überzahl vier Minuten vor Schluss blieb vom SERC ungenutzt. Sebastian Uvira traf ins leere SERC-Tor zum 1:4.