Die Schwenninger Wild Wings haben am Freitag mit rund 1000 Fans in der Helios Arena ihren Saisonabschluss gefeiert. Dabei gaben die Verantwortlichen bereits einige Personalien bekannt. Die finnischen Verteidiger Jussi Timonen und Kalle Kaijomaa haben ihre Verträge verlängert.

Für das Erreichen der Pre-Play-Offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erhielten die Wild Wings noch einmal warmen Applaus von ihren Fans. Die Anhänger erkannten die Leistung der Mannschaft in der vergangenen, erfolgreichen Runde an. Zustimmung gab es danach für die Vertragsverlängerung der beiden finnischen Verteidiger-Routiniers. Der bald 35-jährige Jussi Timonen und der bald 34-jährige Kalle Kaijomaa haben um eine Saison verlängert. „Die beiden sind wichtige Bausteine unserer Mannschaft. Beide haben Lederqualitäten auf und neben dem Eis. Wir freuen uns, dass sie bei uns bleiben“, sagte Wild-Wings-Sportmanager Jürgen Rumrich.

Wölfl hat Vertrauen genutzt

Außerdem haben die Schwenninger erwartungsgemäß mit Ersatztorwart Marco Wölfl – der 24-Jährige war in der ersten Play-Down-Runde der DEL 2 für die Freiburger Wölfe gegen die Tölzer Löwen (2:5) im Einsatz – um ein Jahr verlängert. „Marco hat das in ihn gesetzte Vertrauen mehr als zurückgezahlt und hat seine Einsätze in der Saison genutzt. Er will jeden Tag besser werden und arbeitet hart an sich“, lobte Rumrich. Auch der französische Nationalstürmer Anthony Rech wird wie der ungarische Angreifer Istvan Bartalis am Neckarursprung bleiben. Der 29-jährige finnische Stürmer Markus Poukkula gab preis, dass er bereits vor den Pre-Play-Offs um ein Jahr verlängert hatte.

Damit kommen die Verantwortlichen dem Wunsch von Trainer Pat Cortina nach, die Mannschaft nach Möglichkeit zusammenzuhalten. Allerdings sucht, wie mehrfach berichtet, der französische Nationalstürmer Damien Fleury eine französische Schule für seine Kinder. Die Zeichen könnten deshalb auf Abschied stehen. Offen ist auch die Zukunft der Verteidiger Kyle Sonnenburg und Tim Bender sowie der Stürmer Ulrich Maurer und Lennart Palausch. Der italokanadische Stürmer Stefano Giliati und der schwedische Angreifer Andrée Hult sowie Stürmer-Eigengewächs Kai Herpich sollten gehalten werden.

Eine Gruppe von Spielern um den „DEL-Torwart des Jahres“ Dustin Strahlmeier und Stürmer Mirko Höfflin wird in den kommenden Wochen weiter in Schwenningen trainieren. Beide machen sich Hoffnungen, zumindest bei der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die im Mai in Dänemark stattfindet, dabei zu sein.