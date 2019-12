Wild Wings starten Aufholjagd und schlagen die Eisbären Berlin mit 5:4

Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey-Liga ihr Heimspiel gegen die Eisbären Berlin in der Helios-Arena mit 5:4 (1:0, 2:4, 2:0) gewonnen.

Bei den Wild Wings rückte Kai Herpich für Marcel Kurth, der überzählig auf die Tribüne musste, ins Team. Zunächst waren am Bauchenberg nur die gut 100 mitgereisten Berliner Fans zu hören.

Die Teams auf dem Eis tasteten sich ab. Schwenningen kam dann zu zwei guten Torchancen. Sowohl Matt Carey als auch Boaz Bassen, der besser abgespielt hätte, als es selbst zu versuchen, scheiterten aber an Eisbären-Goalie Maximilian Franzreb. Die vierte Reihe machte mit Bassen, Herpich und Kornelli ihre Sache aber gut. Auf der anderen Seite blieb Torwart Dustin Strahlmeier gegen Ryan McKiernan Sieger. In der neunten Minute gingen die Wildschwäne bei vier gegen vier Feldspieler in Front.

Der starke Abwehrmann Colby Robak netzte eiskalt ein. Anschließend war Franzreb mit der Fanghand gegen Carey da. Es war jetzt ein offener Schlagabtausch. Strahlmeier hielt gegen Austin Ortega. Glück für den SERC als Leo Pföderl in der 17. Minute nur die Latte traf. Auch Maxim Lapierre vergab. Auf der anderen Seite hatte Andreas Thuresson das 2:0 auf dem Schläger, brachte die Scheibe aber nicht unter.

In der 24. Minute glichen die Eisbären aus. Sebastian Streu überwand den starken Strahlmeier. Bei Schwenningen machten sich wieder mal Lücken im Defensivverbund bemerkbar. Pföderl markierte auf Pass von James Sheppard das 2:1 für die Hauptstädter (32.). Und der Tabellenvierte legte nach. Darin Olver erzielte den dritten Treffer für Berlin. Eine Zeigerumdrehung weiter schaffte der stärkste Schwenninger Robak mit seinem zweiten Tor am Abend das 2:3. Mit einem absolut kuriosen Treffer kamen die Wild Wings zum Ausgleich. Bourke lief auf Franzreb zu, der Berliner Keeper bugsierte mit Hilfe seines Schlägers und seiner Stockhand den Puck ins eigene Tor. So viel Glück sollte Schwenningen doch eigentlich Auftrieb geben. Tat es aber nicht. André Rankel lenkte einen Schuss zum kurz vor Ende des zweiten Drittels zum 4:3 für die Eisbären ab.

Schwenningen gelingt der erneute Ausgleich. Sacher geht allein in Richtung Franzreb, legt sich den Puck auf die Rückhand und hebt ihn links oben ins Eck zum 4:4. Und die Schwenninget gehen in der 58. Spielminute sogar mit 5:4 in Führung. Troy Bourke knallte den Puck links oben rein. Es blieb beim 5:4. Damit belohnen sich die Schwenninger Wild Wings für eine furiose Aufholjagd.