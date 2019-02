Wild Wings spielen in Bremerhaven

Die Schwenninger Wild Wings gastieren am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Vor der Freitag-Partie in Düsseldorf hatte es für die Bremerhavener, die einen Pre-Play-off-Platz so gut wie sicher haben, fünf Niederlagen in Folge gegeben. Jetzt möchten die Norddeutschen in die Erfolgsspur zurückkehren.

Am 14. Oktober verloren die Wild Wings daheim gegen die Pinguine 2:3 und am 9. Dezember setzte es für den SERC eine 2:5-Pleite im eigenen Stadion ab. Am 13. Januar verloren die Schwäne in Bremerhaven 0:3. Die Wild Wings werden die Reise nach Norddeutschland per Flugzeug absolvieren. Sie fliegen am Samstag von Stuttgart nach Hamburg.

Die Verantwortlichen der Schwäne haben den Spielern mitgeteilt, dass diese sich bis zum letzten Spieltag noch in Schwenningen für einen Vertrag empfehlen können. Diese Chance möchte beispielsweise Kai Herpich wahrnehmen. „Ich konnte bislang noch nicht alles zeigen beziehungsweise abrufen. Ich möchte gerne bei meinem Heimatklub bleiben und werde richtig Vollgas geben“, verspricht der 24-jährige Stürmer.

Am 15. März fliegen übrigens SERC-Trainer Paul Thompson und Sportmanager Jürgen Rumrich nach Chicago zur Scouting-Tour. Sie werden in Übersee Spiele der NHL, AHL, ECHL sowie auch College-Partien besuchen. „Es gibt in Nordamerika sehr gute junge talentierte Spieler. Ich habe da Kontakte. Wir werden entsprechende Beobachtungen tätigen“, stellt Thompson in Aussicht, dass es für die kommende Saison nordamerikanische Neuzugänge für die Wild Wings geben könnte.