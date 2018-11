Nach drei Siegen in Folge hat es gegen die Augsburger Panther die erste Niederlage für die Schwenninger Wild Wings unter Trainer Paul Thompson gesetzt. Der neue Coach ärgerte sich nach dem 3:6 nicht nur über das Ergebnis.

„Das war eine enttäuschende Vorstellung und ein Schritt zurück. Wir waren nicht aggressiv genug, haben leichte Gegentore bekommen“, befand Thompson nach seiner ersten Pleite als SERC-Trainer, der frei heraus erklärte, dass ihn die Niederlage frustriere. Allerdings hatte der 53-Jährige bereits bei seinem Amtsantritt am Neckarursprung gesagt, dass er ein schlechter Verlierer sei und er nichts mehr als Niederlagen hasse.

Wenn er in Ruhe die Partie Revue passieren lässt, dann wird er sehen, dass es nicht nur Schlechtes, sondern auch Gutes bei seiner Mannschaft gab. Beispielsweise das erste Drittel. Selten hatten die Wild Wings in einem Spielabschnitt den Gegner so gut mit schnellen und durchdachten Spielzügen unter Druck gesetzt, wie in diesen 20 Minuten. Und in Überzahl, sogar in zweifacher, hatte sich der SERC in dieser Saison mehr als einmal blamiert. Gegen Ausgburg netzte der herrlich freigespielte Anthony Rech gekonnt ein. Die Wild Wings führten nach 20 Minuten verdient 2:1.

Goalie Strahlmeier schlägt nach Gegentor um sich

Bis zum 1:0 der Schwenninger durch Ville Korhonen hatten die Augsburger überhaupt keinen Zugriff auf die Partie bekommen. „Die Wild Wings waren in der Anfangsphase viel besser als wir. Wir mussten erst in die Partie finden“, erklärte Panthers-Trainer Mike Stewart. Auch SERC-Verteidiger Dominik Bittner, der ein starkes Spiel machte, war mit dem Spielbeginn zufrieden: „Wir sind gut raus gekommen, haben die Augsburger sehr lange in ihrem Drittel gehalten.“

Im zweiten Drittel hatten die Fuggerstädter dann aber ein Übergewicht. „Da hat sich das Ganze gedreht“, erkannte Bittner. Dennoch hieß es nach 40 Minuten 3:3 und es war noch alles für die Gastgeber drin. Das letzte Drittel gewann aber Augsburg dank seines Topscorers Matthew White, dem ein lupenreiner Hattrick gelang, mit 3:0. Zum einen schien die Kraft bei den Wild Wings – auch bedingt durch die lange Busfahrt nach dem 2:1-Sieg nach Penaltyschießen in Wolfsburg – etwas ausgegangen. Das Thompson-Team war erst um 6 Uhr am Samstagmorgen heimgekehrt.

Zum anderen hielt Torwart Dustin Strahlmeier auch nicht so stark wie in den drei Partien davor, ließ zwei haltbare Pucks durchrutschen. Nach dem 3:5 ärgerte sich „Strahli“ so sehr, dass er mit seiner Torwartkelle um sich schlug und versehentlich einen der Schiedsrichter traf. Nach der Partie entschuldigte sich Strahlmeier bei dem Referee. Dieser nahm die Entschuldigung mit einem Lächeln an.

„Wir haben am Ende auch zu viele Zweikämpfe verloren“, meinte Bittner selbstkritisch. Der 26-jährige Verteidiger blüht unter dem neuen Trainer Thompson sichtlich auf. „Wenn man mehr nach vorne gehen darf und auch in Überzahl ran darf, stärkt das schon das Selbstvertrauen“, erklärte Bittner. Der Ex-Mannheimer freut sich jetzt wie alle rund um die Helios-Arena auf das Derby am Mittwoch gegen die Adler. „Ich denke, das Derby kommt für uns zum richtigen Zeitpunkt. Es soll ein emotionaler Höhepunkt werden.“ Coach Thompson begann direkt nach der Partie gegen Augsburg mit dem Videostudium über Mannheim.

Der Montag war für die Mannschaft frei. Ab Dienstag will Thompson seine Mannen dann auf sein erstes Baden-Württemberg-Derby einschwören. Zu der Partie hat sich übrigens auch DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke angesagt.